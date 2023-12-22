Огляд ЗМІ про мобілізацію за кордоном: Україна у відчаї

Німецька преса у п'ятницю, 22 грудня, обговорює оприлюднені напередодні виданнями Welt TV, Bild та Politico заяви міністра оборони України Рустема Умєрова про те, що мобілізації наступного року можуть підлягати чоловіки-громадяни України, які перебувають за кордоном.

"Нового українського міністра оборони треба зрозуміти, - пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). - Країна бореться за своє існування, і те, чи зможе вона "виграти" війну проти російського агресора, залежить не тільки від Києва. Україна гостро потребує підтримки, але бореться вона сама - тож їй потрібен кожен. Логічно, що всі військовозобов'язані зараз повинні бути призвані, щоб служити своїй країні мірою своїх можливостей. Чоловікам призовного віку з початку війти заборонили виїжджати з країни. Тим не менш, сотні тисяч з них зараз, очевидно, перебувають за межами України, багато з них - у Німеччині. Як би в окремих випадках цього не можна було б зрозуміти, але це не в інтересах ні України, ні Німеччини".

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Видання Tageszeitung (taz) звертає увагу, що заява Умєрова пролунала на тлі озвучення українською владою загального наміру мобілізувати до 500 тисяч військових:

"Цифри свідчать, наскільки серйозна ситуація. Втрати мають бути заміщені. Крім того, військові, які вже два роки воюють на передовій, терміново потребують ротації. Фізично і морально виснажена армія зазнає ще більших втрат. Незважаючи на моральний аспект проблеми, навряд чи Україні вдасться розробити ефективний механізм повернення чоловіків, які втекли від війни за кордон. Незрозуміло також, чи торкнеться такий призов усіх чоловіків, чи лише тих, хто виїхав з країни нелегально".

Видання також відреагувало на заперечення міністерством оборони України того, що очільник відомства анонсував саме мобілізацію українських чоловіків з-за кордону, і на запевнення відомства, що жодних обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає. "Має ця дискусія місце чи ні, очевидно те, що у цьому випадку проводять тест і відстежують можливі реакції. До цього додається і те, що у виснаженому українському суспільстві заклик до справедливості стає дедалі голоснішим. Дружини, матері та доньки чоловіків на фронті не розуміють, чому українські чоловіки призовного віку гуляють європейськими містами, тоді як їхні власні чоловіки та сини воюють", - пише taz.

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Видання Kölner Rundschau та Neue Osnabrücker Zeitung констатують, що Україна бореться одночасно на двох фронтах - на полі бою проти російської армії та на міжнародній арені за підтримку, і це виснажує як людей, так і політиків.

Тож заклик міністра Умєрова "свідчить, наскільки ситуація в Україні сповнена відчаю", продовжує Kölner Rundschau і додає: "Чи не щоночі країна зазнає масованих атак безпілотників. Російська армія здобуває територіальні перемоги. Києву, ймовірно, доведеться мобілізувати ще до пів мільйона солдатів, щоб продовжувати протистояти нападникам (...) Чи не настане у війні на виснаження момент, коли безвихідність становища не зможе виправдовувати нових жертв? Залишається сподіватись, що українське населення зможе розвинути відповідні інстинкти та розуміння, а політичне керівництво зможе дійти належних висновків. А тим часом триватиме беззастережне використання всіх людських і матеріальних ресурсів".

Газета Neue Osnabrücker Zeitung натомість наголошує на тому, наскільки важливою для України у цих умовах є підтримка Заходу: "З наближенням Різдва підходить до піку досить жорстока зима війни (...) Обидва фронти дуже виснажливі і навряд чи сприяють підвищенню бойового духу народу. Якщо союзники України дійсно хочуть перешкодити Росії виграти цю війну, їм доведеться надавати значно більше зброї та боєприпасів у майбутньому", - попереджає Neue Osnabrücker Zeitung.

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Тему важливості саме підтримки з боку Заходу підхоплює і видання Münchner Merkur. "Люди в Україні зустрічатимуть вдруге сумне Різдво війни. Тоді як президент Росії Путін відновлює жорстокі бомбардування на повну силу, щоб відрізати виснажене цивільне населення від теплопостачання, військові в окопах дедалі відчайдушніше намагаються утримати фронт. А союзники на Заході? У них нібито є важливіші справи: у США - на часі вибори. А німецький коаліційний уряд, який мав би закликати своїх союзників захищати Європу від тиранії, бореться на радість Путіну за власне виживання. Утім, без боєприпасів і більш сучасного озброєння навіть сотні тисяч українських чоловіків, які втекли на Захід і яких президент Зеленський тепер справедливо хоче призвати на військову службу, не зможуть переломити хід подій проти кремлівського правителя, який налаштований на крайнощі", - застерігає видання Münchner Merkur.