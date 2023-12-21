Міноборони заперечує план мобілізації чоловіків з-за кордону

У пресслужбі міноборони кажуть, що німецькі ЗМІ перекрутили слова Рустема Умєрова, і запевняють, що планів призову до ЗСУ чоловіків з-за кордону на порядку денному немає.

У міністерстві оборони України заперечують, що міністр Рустем Умєров анонсував мобілізацію українських чоловіків з-за кордону.

У четвер, 21 грудня, вийшло інтерв'ю Умєрова виданням Welt TV , Bild і Politico. Перед публікацією відео чи текстової розшифровки, або й замість неї, західні ЗМІ часто публікують статті з основними меседжами, висловленими спікерами в інтерв'ю. Німецькі видання повідомили, без використання прямої мови Умєрова, що він прагне, аби в 2024 році українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які живуть за кордоном, мобілізувалися до Збройних сил України (ЗСУ).

Для цього, нібито за його словами, вони мають з'явитися до призовних пунктів, а в разі саботажу "запрошення" на них чекають санкції. "Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", - цитується фраза міністра.

Після розголосу, якого набула ця новина, начальник управління преси та інформації міноборони Ілларіон Павлюк заявив у коментарі виданню "Бабель ", що німецькі ЗМІ змістили акценти. За його словами, Умєров у цілому говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Глава пресслужби запевнив, що ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

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Міноборони: Bild перекрутив слова Умєрова про "звільнення Криму в 2024-му"

Крім того, в статті німецького таблоїда Bild про інтерв'ю Умєрова стверджувалось, що він вірить у звільнення Україною анексованого Росією Криму в 2024 році. "Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - наводилась цитата міністра після твердження автора матеріалу.

У коментарі виданню "Громадське " речник міноборони Павлюк заявив, що Bild перекрутив слова Умєрова. За його словами, насправді міністр сказав: "Крим буде звільнений стовідсотково. Це наша стратегічна мета". Що це може статися саме в 2024 році, Умєров не стверджував, запевняють в пресслужбі. Там зауважують, що журналіст ставив це запитання кілька разів, але міністр уникнув будь-яких точних прогнозів з датами.

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