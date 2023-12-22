Німеччина не змушуватиме українців до служби в ЗСУ - мін'юст

Якщо Україна захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть в Німеччині, заявив Марко Бушман.

У Німеччині не стануть примушувати українців, які перебувають в країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann), якого в п'ятницю, 22 грудня, цитує німецьке агентство dpa.

"Змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - сказав він.

Як наголосив Бушман, якщо влада України захоче призвати до армії чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть в Німеччині.

"Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - зазначив міністр.

Мобілізація українців з-за кордону?

21 грудня вийшло інтерв'ю міністра оборони Рустема Умєрова виданням Welt TV, Bild і Politico. Німецькі видання повідомили, без використання прямої мови Умєрова, що він прагне, аби в 2024 році українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які живуть за кордоном, мобілізувалися до Збройних сил України (ЗСУ). Для цього, нібито за його словами, вони мають з'явитися до призовних пунктів, а в разі саботажу "запрошення" на них чекають санкції. "Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", - цитується фраза міністра.

Після розголосу, якого набула ця новина, начальник пресслужби міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що німецькі ЗМІ перекрутили слова Умєрова. За його словами, міністр у цілому говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. У пресслужбі запевнили, що ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

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ЗСУ хочуть мобілізувати ще до пів мільйона людей

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками року, що військове керівництво просить мобілізувати ще 450-500 тисяч людей.

На думку Зеленського, це "дуже серйозна цифра", і йому "потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок". Крім того, президент наголосив, що мобілізація такої кількості людей коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.

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