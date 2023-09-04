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Рустем Умєров
Тема
Рустем Умєров - український політик, міністр оборони України.
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Новини
06.09.2023
6 вересня 2023 р.
Рада призначила міністром оборони Умєрова
05.09.2023
5 вересня 2023 р.
ВР звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
05.09.2023
5 вересня 2023 р.
Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
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Докладно
Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться
Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться
Міністерство оборони очолить колишній голова Фонду держмайна Умєров. DW з'ясовувала, яких змін чекати.
Суспільство
06.09.2023
6 вересня 2023 р.
05:38 хв.
Рустем Умєров: хто має очолити міноборони у другий рік війни
Рустем Умєров: хто має очолити міноборони у другий рік війни
Наступником Олексія Рєзнікова приписують особливу роль у переговорах щодо західної зброї для України.
Політика
04.09.2023
4 вересня 2023 р.
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