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Рустем Умєров

Тема

Рустем Умєров - український політик, міністр оборони України.

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Новини

6 вересня 2023 р.

Рада призначила міністром оборони Умєрова

5 вересня 2023 р.

ВР звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

5 вересня 2023 р.

Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони

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Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться

Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться

Міністерство оборони очолить колишній голова Фонду держмайна Умєров. DW з'ясовувала, яких змін чекати.
Суспільство6 вересня 2023 р.05:38 хв.
Рустем Умєров

Рустем Умєров: хто має очолити міноборони у другий рік війни

Рустем Умєров: хто має очолити міноборони у другий рік війни

Наступником Олексія Рєзнікова приписують особливу роль у переговорах щодо західної зброї для України.
Політика4 вересня 2023 р.