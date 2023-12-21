Умєров хоче мобілізувати українців за кордоном

Наступного року українці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше будуть санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр оборони Рустем Умєров прагне, аби в 2024 році українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які живуть за кордоном, мобілізувалися в Збройні сили України (ЗСУ).

Для цього вони мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ, заявив Умєров в інтерв'ю Welt TV, Bild і Politico, оприлюдненому в четвер, 21 грудня.

За його словами, в разі саботажу "запрошення" будуть застосовані санкції. "Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", - зазначив міністр.

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Як повідомлялося, українське військове керівництво наполягає на мобілізації 450-500 тисяч людей та, за словами президента Володимира Зеленського, розробляє комплексний план з цього напрямку.

На думку Зеленського, це "дуже серйозна цифра", і йому "потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок". Крім того, президент наголосив, що мобілізація такої кількості людей коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.

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