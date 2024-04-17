Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня

Парламентське видання "Голос України" опублікувало закон про мобілізацію. Він набуде чинності через місяць.

Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" опублікувало в середу, 17 квітня, закон про зміни до мобілізації.

Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем офіційного оприлюднення. Таким чином, закон почне працювати з 18 травня.

Що змінює новий закон про мобілізацію

Згідно з законом, протягом 60 днів з дня набрання чинності всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають уточнити свої дані для територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Ті, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд. Обмежено придатні також муситимуть пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб отримати новий статус - "придатний" або "не придатний".

Чоловіки повинні будуть носити при собі військово-облікові документи. До тих, хто уникає оновлення даних чи ухиляється від мобілізації, передбачається низка покарань.

Читайте детальніше: Закон про мобілізацію: що змінюється?