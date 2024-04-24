Кабмін: Чоловіки за кордоном не зможуть отримати паспорти

Чоловіки мобілізаційного віку зможуть отримати паспорти лише на території України, вирішив уряд України. Пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку заборонено.

Кабінет міністрів України розпорядився видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам мобілізаційного віку лише на території України. Відповідна постанова затверджена у вівторок, 23 квітня.

"Отримання паспорта громадянина України, отримання паспорта для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби", - йдеться у документі.

Зазначається, що пересилання таких паспортів "до відокремленого підрозділу або до закордонної дипломатичної установи для організації їх видачі не здійснюється". Втім, це не стосується чоловіків-громадян України, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

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Обмеження консульських послуг для українців-чоловіків

Напередодні, 23 квітня, міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Пояснюючи причини такого рішення, у МЗС, зокрема, наголосили, що робота української консульської служби "регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів", які тепер після ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про мобілізацію "потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог".

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Такі дії українського дипломатичного відомства викликали критику правозахисників.