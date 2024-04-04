Скасування статусу "обмежено придатний": МО дало роз'яснення

Скасування статусу "обмежено придатний": МО дало роз'яснення4 квітня 2024 р.
Закон, яким скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби, офіційно оприлюднений у четвер, 4 квітня. Він набуде чинності через місяць - 4 травня.
Міністерство оборони (МО) України оприлюднило роз'яснення щодо наслідків скасування цього статусу та порядку дій військових і військовозобов'язаних, які його мають.
У міноборони зазначили, що новий статус ("придатний" або "непридатний") не даватиметься автоматично. Для зміни статусу необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом дев'яти місяців - до 4 лютого 2025 року.
Після набуття законом чинності уряд матиме три місяці, щоб визначити оновлений перелік захворювань для встановлення придатності/непридатності до військової служби.
Після повторного огляду військові, яких визнають непридатними, будуть звільнені з військової служби, придатні - продовжать її. Військовозобов'язаних, визнаних непридатними, виключать з військового обліку, придатні - зможуть проходити службу.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується статус "обмежено придатний" 2 квітня. Цього ж дня він затвердив закони про запуск електронного кабінету вйськовозобов'язаного та зменшення граничного віку призову на строкову військову службу з 27 до 25 років.
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