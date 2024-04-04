Скасування статусу "обмежено придатний": МО дало роз'яснення

Закон про скасування статусу "обмежено придатний" до військової служби набуде чинності з 4 травня. Після цього військові та військовозобов'язані мають протягом дев'яти місяців повторно пройти ВЛК.

Закон, яким скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби, офіційно оприлюднений у четвер, 4 квітня. Він набуде чинності через місяць - 4 травня.

Міністерство оборони (МО) України оприлюднило роз'яснення щодо наслідків скасування цього статусу та порядку дій військових і військовозобов'язаних, які його мають.

У міноборони зазначили, що новий статус ("придатний" або "непридатний") не даватиметься автоматично. Для зміни статусу необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом дев'яти місяців - до 4 лютого 2025 року.

Після набуття законом чинності уряд матиме три місяці, щоб визначити оновлений перелік захворювань для встановлення придатності/непридатності до військової служби.

Після повторного огляду військові, яких визнають непридатними, будуть звільнені з військової служби, придатні - продовжать її. Військовозобов'язаних, визнаних непридатними, виключать з військового обліку, придатні - зможуть проходити службу.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується статус "обмежено придатний" 2 квітня. Цього ж дня він затвердив закони про запуск електронного кабінету вйськовозобов'язаного та зменшення граничного віку призову на строкову військову службу з 27 до 25 років.

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