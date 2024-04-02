Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку

Президент підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", який передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради України.

Цей закон парламент України ухвалив 30 травня 2023 року. Як встановлено документом, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідно до положень законодавства, з набуттям чинності цього закону уможливлюється реалізація виконання громадянами України, які досягли 25 років, військового обов'язку.

Ще кілька нововведень

Також 2 квітня до Верховної Ради з підписом президента Зеленського повернуто закон про електронний кабінет військовозобов'язаного, який парламент ухвалив в цілому 16 січня цього року.

Крім цього, у цей день Зеленський підписав закон, яким скасовується статус "обмежено придатний". Чоловіки призовного віку з таким висновком повинні заново пройти військово-лікарську комісію. Відповідне положення міститься у законі про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, ухваленому парламентом 21 березня цього року.

На президентському сайті також опубліковані два укази Зеленського від 2 квітня про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

В очікуванні нового закону про мобілізацію

Нагадаємо, що на розгляді у Верховній Раді нині перебуває проєкт закону про мобілізацію. Вказані вище питання є також предметом цього документа.

7 лютого цього року оновлена версія урядового законопроєкту про мобілізацію №10449 була підтримана Верховною Радою у першому читанні.

Документ, зокрема, передбачає зниження призовного віку, а також виключення з переліку висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) категорії "обмежено придатний". Усі, хто має такий статус, будуть зобов'язані ще раз пройти військово-лікарську комісію і мають бути визнані або придатними, або непридатними для служби. Водночас людей з інвалідністю всіх груп пропонується звільнити від військової служби. Вони зможуть долучитися до армії за власним бажанням, пропонували автори законопроєкту.

Також, як роз'яснували в міноборони, законопроєкт пропонує встановити для мобілізації віковий ценз від 25 до 60 років. Крім того, він передбачає, що з 2025 року у вищих навчальних закладах (ВНЗ) запроваджується базова військова підготовка, утім деякі категорії громадян від проходження цього виду військового вишколу можуть бути звільнені.

Крім того, проєкт нормативного акта передбачає запровадження базової військової служби замість строкової служби. У оборонному відомстві наголошують, що базова військова служба триватиме п'ять місяців у мирний час і три - в воєнний.

Наприкінці березня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію.