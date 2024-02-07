ВР схвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Тепер у депутатів є 14 днів, аби внести правки в документ.

Верховна Рада у середу, 7 лютого, ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про мобілізацію, повідомила у Facebook депутатка від фракції "Європейської солідарність" Ірина Геращенко. Про це повідомили й інші нардепи, зокрема Олексій Гончаренко і представник фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

"За" ухвалення цього документу за основу проголосували 243 депутати, зокрема 178 представників фракції "Слуги народу", 18 членів групи "Довіра", 17 представників групи "Платформа за життя та мир", 12 - групи "Відновлення України", сім - групи "Партія "За майбутнє", три нардепи з фракції "Голос" і вісім позафракційних.

Як зауважив Ярослав Железняк, законопроєкт схвалений без пропозицій профільного комітету.

За його словами, тепер депутати мають 14 днів на внесення правок. "Тобто найбільш ймовірно буде ухвалено законопроект в цілому в останній тиждень лютого, (він буде - Ред.) підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - зазначив він у Telegram.

Критика законопроєкту про мобілізацію

Після внесення Кабінетом міністрів першої редакції законопроєкту про посилення мобілізації, його розкритикувала низка депутатів і посадовців. Зрештою парламент вирішив повернути його уряду на доопрацювання.

Наприкінці січня Кабмін передав парламенту оновлену редакцію документу. Втім, вона також викликала низку нарікань. Так, антикорупційний комітет Ради визнав законопроєкт таким, що становить корупційні ризики, а уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказав, що низка його норм може суперечити Конституції.

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