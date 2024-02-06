Лубінець критикує окремі норми законопроєкту про мобілізацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказав на низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію №10449. Як повідомив омбудсмен у блог-платформі Telegraph в вівторок, 6 лютого, відповідного листа з цими порушеннями надіслали до профільного комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Обмеження на виїзд і норма про е-кабінет призовника - антиконституційні

Так, згідно із цим законопроєктом, військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд із країни, що суперечить статті 17 Конституції України, яка чітко вказує, що військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян, пояснив Лубінець. Не відповідає Конституції України й запропонований у законопроєкті обов'язок призовника, військовозобов'язаного, резервіста реєструвати електронний кабінет, за невиконання якого несуть юридичну відповідальність, визначену законом.

"Таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, Закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте і сімейне життя. Тому такий обов'язок має бути виключений із законопроєкту. Доцільніше закріпити в ньому право, тобто можливість, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста", - пояснив омбудсмен.

ТЦК і СП не мають права перевіряти документи

Суперечить Конституції України і питання надання права представникам ТЦК та СП перевіряти військово-облікові документи громадян віком від 18 до 60 років, оскільки таку перевірку можуть здійснювати лише співробітники Національної поліції та персонал Державної прикордонної служби України, каже Лубінець. "У змінах зазначене й позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам ст. 24 Конституції України щодо рівності прав громадян, та недопущення їх дискримінації за певними ознаками", - написав уповноважений ВР.

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Увагу омбудсмена привернула й норма в новому законопроєкті про те, що призов на військову службу під час мобілізації здійснюється незалежно від місця перебування військовозобов'язаних на військовому обліку. "Тобто, особу можуть призвати на військову службу під час її перебування у службовому відрядженні, під час виїзду на вихідні до батьків, перебування в санаторії чи лікувальному закладі поза межами місця проживання", - додав Лубінець.

Аналіз звернень до Офісу омбудсмена показує, що за такого підходу до мобілізації часто порушується право громадян на звільнення від призову, бо ті не носять із собою медичні документи та документи, які дають право військовозобов'язаному на звільнення від призову, адже згідно із законом, їх мають надати в ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, нагадує уповноважений ВР.

"Що стосується альтернативної (невійськової) служби, то чинна редакція Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" нині не передбачає можливості та порядку направлення на альтернативну службу громадян, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Однак є непоодинокі випадки направлення громадян на військову службу, релігійні переконання яких не допускають виконання військового обов'язку, що суперечить гарантованому їм ст. 35 Конституції України праву на свободу совісті", - написав омбудсмен.

Лубінець також наголосив, що він провів зустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим, і той готовий реагувати на ці зауваження.

Нагадаємо, напередодні в профільному комітеті ВР побачили корупційні ризики в урядовому законопроєкті про мобілізацію.