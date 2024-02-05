  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

У Раді бачать корупційні ризики в законі про мобілізацію

Валерій Сааков
5 лютого 2024 р.

Внесений урядом законопроєкт про мобілізацію становить корупційні ризики, бо деякі його норми прописані нечітко, констатували в Антикорупційному комітеті Верховної Ради.

https://p.dw.com/p/4c4nP
Військові ЗСУ під Харковом
Військові ЗСУ під ХарковомФото: Kostiantyn Liberov/AP/dpa/picture alliance

Антикорупційний комітет Верховної Ради розглянув оновлений законопроєкт про мобілізацію і визнав його таким, що становить корупційні ризики. Про це в понеділок, 5 лютого, повідомила голова підкомітету з дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Вікторія Сюмар.

Читайте також: Кабмін передав у Верховну Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію

"Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики (...): і через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність, які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника", - написала депутатка ВР на своїй Facebook-сторінці.

Крім того, вона зазначила, що також нечітко виписано норму законопроєкту щодо обов'язку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) обробляти ці дані. "ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції, і поліція виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… Ми запропонували, як його доопрацювати", - додала Сюмар.

Про рішення профільного комітету визнати урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики, писав і народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, попередній законопроєкт про мобілізацію цей профільний комітет також визнав таким, що становить корупційні ризики.

Новий законопроєкт про мобілізацію: що думають українці?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

"Не хочу бути зрадником", або Як мобілізують на Харківщині

"Не хочу бути зрадником", або Як мобілізують на Харківщині

Чимало зголошуються добровольцями, але чимало таких, хто спантеличений мобілізаційною повісткою. Кореспондентка DW провела день в одному з військкоматів у Харківській області.
8 серпня 2014 р.
t.me