У Раді бачать корупційні ризики в законі про мобілізацію

Антикорупційний комітет Верховної Ради розглянув оновлений законопроєкт про мобілізацію і визнав його таким, що становить корупційні ризики. Про це в понеділок, 5 лютого, повідомила голова підкомітету з дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Вікторія Сюмар.

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"Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики (...): і через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність, які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника", - написала депутатка ВР на своїй Facebook-сторінці.

Крім того, вона зазначила, що також нечітко виписано норму законопроєкту щодо обов'язку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) обробляти ці дані. "ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції, і поліція виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… Ми запропонували, як його доопрацювати", - додала Сюмар.

Про рішення профільного комітету визнати урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики, писав і народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі .

Нагадаємо, попередній законопроєкт про мобілізацію цей профільний комітет також визнав таким, що становить корупційні ризики.