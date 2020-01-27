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Олексій Гончаренко

Тема

Олексій Гончаренко - український політик.

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Докладно

Олексій Арестович під час брифінгу в ОП, березень 2022 року

Як в Україні реагують на відставку Арестовича

Як в Україні реагують на відставку Арестовича

Арестович подав у відставку з посади позаштатного радника Офісу президента. Однак такої посади нема, кажуть експерти.
Політика17 січня 2023 р.
Зала засідань ПАРЄ у Страсбурзі

У ПАРЄ закрили справу проти депутата ВР Олексія Гончаренка

У ПАРЄ закрили справу проти депутата ВР Олексія Гончаренка

Комітет ПАРЄ вирішив не карати українського депутата за прапор України у сесійній залі та за запитання про Путіна.
Політика22 червня 2021 р.
Зала засідань ПАРЄ у Страсбурзі

Кого і як образив у ПАРЄ Олексій Гончаренко?

Кого і як образив у ПАРЄ Олексій Гончаренко?

ПАРЄ наклала санкції на Гончаренка, бо він "заплямував імідж асамблеї" та "нашкодив репутації" голови делегації РФ.
Політика29 квітня 2021 р.
Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Українським школярам можуть заборонити смартфони на уроках. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.
Суспільство29 жовтня 2020 р.
216 депутатів хочуть звільнити директора НАБУ Артема Ситника

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ситника

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ситника

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення голови НАБУ Артема Ситинка.
Політика8 лютого 2020 р.
ПАРЄ ухвалила рішення переглянути повноваження делегації РФ

ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії

ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії

Перегляд повноважень делегації РФ відбудеться 30 січня. Цю процедуру підтримали понад 30 делегатів з п'яти країн.
Політика27 січня 2020 р.
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