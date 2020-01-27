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Олексій Гончаренко
Тема
Олексій Гончаренко - український політик.
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Докладно
Як в Україні реагують на відставку Арестовича
Як в Україні реагують на відставку Арестовича
Арестович подав у відставку з посади позаштатного радника Офісу президента. Однак такої посади нема, кажуть експерти.
Політика
17.01.2023
17 січня 2023 р.
У ПАРЄ закрили справу проти депутата ВР Олексія Гончаренка
У ПАРЄ закрили справу проти депутата ВР Олексія Гончаренка
Комітет ПАРЄ вирішив не карати українського депутата за прапор України у сесійній залі та за запитання про Путіна.
Політика
22.06.2021
22 червня 2021 р.
Кого і як образив у ПАРЄ Олексій Гончаренко?
Кого і як образив у ПАРЄ Олексій Гончаренко?
ПАРЄ наклала санкції на Гончаренка, бо він "заплямував імідж асамблеї" та "нашкодив репутації" голови делегації РФ.
Політика
29.04.2021
29 квітня 2021 р.
Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?
Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?
Українським школярам можуть заборонити смартфони на уроках. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.
Суспільство
29.10.2020
29 жовтня 2020 р.
У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ситника
У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ситника
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення голови НАБУ Артема Ситинка.
Політика
08.02.2020
8 лютого 2020 р.
ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії
ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії
Перегляд повноважень делегації РФ відбудеться 30 січня. Цю процедуру підтримали понад 30 делегатів з п'яти країн.
Політика
27.01.2020
27 січня 2020 р.
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