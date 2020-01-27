Кого і як образив у ПАРЄ народний депутат України Олексій Гончаренко?

Члена делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олексія Гончаренка з партії "Європейська солідарність" позбавили права брати слово та бути включеним до списку ораторів під час сесійних засідань терміном на три місяці. Таке рішення ухвалив регламентний комітет ПАРЄ 27 квітня. Його підтримали п'ятеро членів комітету з шістьох, про що повідомив сам Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

DW надіслала запит до секретаріату регламентного комітету ПАРЄ з проханням пояснити причини, через які на українського народного депутата наклали санкції. Відповіді на свій на запит редакція не отримала. Проте у розпорядженні DW опинився лист очільниці регламентного комітету, норвежки Інярд Скоу від групи "Європейської народної партії", яким вона повідомила Гончаренку про рішення членів комітету.

"Порушив кодекс поведінки депутата ПАРЄ"

Скоу зазначає, що комітет розглянув звернення президента ПАРЄ Ріка Дамса щодо можливого порушення Олексієм Гончаренком Кодексу поведінки депутатів асамблеї. На думку президента ПАРЄ, це порушення містилося у висловлюваннях на відео, яке Гончаренко записав, перебуваючи на своєму місці у сесійній залі під час зимової сесії ПАРЄ 27 січня 2021 року, і потім розмістив його на своїй сторінці у Facebook. А також у виступі українського депутата під час дебатів, які відбулися того ж дня.

Копія листа Інярд Скоу до Олексія Гончаренка

"Комітет дійшов висновку на підставі пунктів 5.3, 7 та 25 Кодексу поведінки депутатів асамблеї, що ви скоїли серйозні порушення", - ідеться у листі. Пункти, які, на думку регламентного комітету ПАРЄ, порушив Гончаренко, передбачають, що під час виконання своїх обов'язків члена асамблеї депутат "не повинен діяти у спосіб, який підриває репутацію асамблеї чи плямує її імідж". Також регламентується, що "члени асамблеї повинні поважати цінності Ради Європи та загальні принципи поведінки в асамблеї і не чинити дій, які можуть нашкодити репутації та чесності асамблеї та її членів".

Читайте також: Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

Вивчивши всі факти, члени зійшлися на думці, що поведінка Гончаренка підпадає під визначення "серйозні порушення" і тому вирішили позбавити його на три місяці права виступати та бути внесеним до списку ораторів під час сесійних засідань.

Покарання за пост у соціальних мережах?

Виступ Гончаренка, що викликав обурення президента ПАРЄ, відбувся під час поточних дебатів у січні, які були присвячені затриманню та арешту у РФ російського опозиціонера Олексія Навального.

Виступаючи на асамблеї з цього приводу, український депутат, зокрема, заявив, що "Путін обікрав" власний народ і "перетворив Російську Федерацію на опудало для всього світу". Він також назвав російську владу "найгіршим режимом ХХІ сторіччя, який вбиває в Росії, Україні, Грузії, в Сирії". Після цих слів голова російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой попросив головуючу "захистити" російських депутатів "від хамства українських колег".

Згодом Олексій Гончаренко записав і розмістив на своїй сторінці у Facebook відео з сесійної зали, у якому вжив на адресу Толстого, який сидів позаду нього, зокрема, такі слова, як "негідник", "українофоб" і "приспішник Путіна".

Олексій Гончаренко у коментарі DW назвав рішення регламентного комітету "безпрецедентною подією". "Мене позбавили слова на три місяці за доносом з боку голови російської делегації в ПАРЄ Петра Толстого", - сказав він і наголосив, що "вперше в історії ПАРЄ за пост у соціальних мережах когось карають". Він додав, що таким чином ПАРЄ забирає слово, "але не в мене, не в нашої політичної сили, слово забирають в України". І пояснив, що оскаржити рішення регламентного комітету у нього "немає жодної можливості".

Українська делегація - на боці колеги

На захист Гончаренка стала українська делегація у ПАРЄ. 28 квітня вона оприлюднила заяву, у якій висловила "глибоке розчарування" рішенням регламентного комітету, "ухваленого на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого".

На думку українських депутатів, підстави для цього "безпрецедентного" рішення - "дискусійні", а наслідки - "небезпечні з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ, особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата у соціальних мережах".

Читайте також: Резолюція ПАРЄ: Депутатів асамблеї підкуповує не лише Азербайджан

У делегації поділяють політику асамблеї щодо дотримання регламентних процедур, які є обов'язковими для всіх членів ПАРЄ, але закликали асамблею "рішуче боротися з подвійними стандартами".

У Держдумі задоволені "справедливим рішенням"

Сам Петро Толстой назвав позбавлення Гончаренка права виступати "справедливим", бо "ображати цілу країну та її громадян, главу держави - неприпустимо", написав Толстой у своєму Telegram-каналі. "Гопника, який не вміє поводитись у пристойному товаристві, треба ставити у куток: постоїть, подумає над своєю поведінкою", - образив Гончаренка у відповідь Толстой.

Читайте також: Резолюція ПАРЄ: Навальний має бути негайно звільнений

Тим часом на Олексія Гончаренка чекає розгляд ще однієї скарги, поданої на нього президентом ПАРЄ за порушення регламенту під час засідання асамблеї 20 квітня. Тоді під час свого виступу Гончаренко розгорнув у сесійній залі пробитий кулями український прапор, привезений з Донбасу. Рік Дамс заявив, що він не має права цього робити, бо це не дозволено депутатам жодної держави. Після того, як президент відключив мікрофон, Гончаренко продовжував свій виступ з місця, що викало нову хвилю обурення президента ПАРЄ, який пообіцяв українському депутату, що він буде покараний за порушення регламенту.

Як з'ясувала DW, ні у правилах регламенту ПАРЄ, ні в кодексі поведінки члена асамблеї немає норми, яка забороняє демонструвати в сесійній залі асамблеї національну символіку.