 Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.03.2021

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Європа

Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

Лобізм на користь Азербайджану в ПАРЄ, який закидають німецькому депутату Фішеру, та робота ексголови МЗС Австрії Кнайссль на "Роснефть" серйозно загрожують європейським демократіям, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Ексміністерка закордонних справ Австрії Кнайссль танцює з Путіним на власному весіллі, на яке вона запросила російського президента

Ексміністерка закордонних справ Австрії Кнайссль танцює з Путіним на власному весіллі, на яке вона запросила російського президента

Історії колишньої міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) та депутата німецького Бундестагу від ХДС Акселя Фішера (Axel Fischer) дуже різні. Проти німецького парламентаря прокуратура проводить розслідування за підозрою в хабарництві, натомість австрійка законно погодилася працювати в наглядовій раді великого нафтового концерну (російського концерну "Роснефть". - Ред.). Але обидва випадки мають спільний знаменник: авторитарні режими, які різноманітними шляхами намагаються забезпечити собі вплив на демократичні країни Європи за допомогою приманки у вигляді грошей.

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Ані Фішер, ані Кнайссль не є винятками. Німець, як підозрює слідство, був частиною створеної Азербайджаном мережі західних політиків у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), які роками заважали тому, аби режим у Баку був покараний за порушення прав людини. А Кнайссль, працюючи на "Роснефть", наслідує приклад колишнього німецького канцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), який одразу ж після завершення повноважень пішов на службу російським енергетичним концернам, що є інструментами агресивної геополітики Кремля. Люди їхнього штибу послаблюють європейські демократії не лише своїм лобізмом на користь проєктів на кшталт (газпроводу. - Ред.) "Північний потік - 2", але й тому що зміцнюють віру корумпованих режимів у те, що Захід, зрештою, готовий до оборудок у їхньому стилі.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Ексміністерка закордонних справ Австрії Кнайссль танцює з Путіним на власному весіллі, на яке вона запросила російського президента

Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

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