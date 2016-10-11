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Аксель Фішер
Тема
Аксель Фішер - німецький політик.
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Докладно
"Азербайджанська афера": навіщо Баку вплив на політиків ФРН?
"Азербайджанська афера": навіщо Баку вплив на політиків ФРН?
Одразу кількох депутатів Бундестагу звинувачують в отриманні хабарів з Азербайджану та лобіюванні інтересів Баку.
Політика
17.03.2021
17 березня 2021 р.
Депутат Бундестагу пішов у відставку через закиди в корупції
Депутат Бундестагу пішов у відставку через закиди в корупції
Причиною підозр стало розміщення у газеті депутата рекламних оголошень з Азербайджану, Тайваню і В'єтнаму.
Політика
12.03.2021
12 березня 2021 р.
Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви
Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви
Імовірний лобізм депутата ФРН на користь Баку та робота ексголови МЗС Австрії на "Ронефть", послаблюють Захід, пише FAZ.
Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Політика
05.03.2021
5 березня 2021 р.
Сесія ПАРЄ: Проросійські лобісти свого не домоглися
Сесія ПАРЄ: Проросійські лобісти свого не домоглися
Агресивна політики РФ щодо України визначала теми дискусій в Страсбурзі на сесії ПАРЄ, яка завершується 14 жовтня.
Політика
14.10.2016
14 жовтня 2016 р.
У ПАРЄ дали оцінку наслідкам російської агресії в Україні
У ПАРЄ дали оцінку наслідкам російської агресії в Україні
ПАРЄ: Політика Кремля в Україні вилилась у нестабільність та масові порушення прав людини на окупованих територіях.
Політика
12.10.2016
12 жовтня 2016 р.
Міняти правила ПАРЄ заради однієї країни неприйнятно
Міняти правила ПАРЄ заради однієї країни неприйнятно
Доповідач ПАРЄ з питань України Аксель Фішер відповідає на запитання DW.
Політика
11.10.2016
11 жовтня 2016 р.
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