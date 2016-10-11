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Аксель Фішер

Тема

Аксель Фішер - німецький політик.

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Докладно

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

"Азербайджанська афера": навіщо Баку вплив на політиків ФРН?

"Азербайджанська афера": навіщо Баку вплив на політиків ФРН?

Одразу кількох депутатів Бундестагу звинувачують в отриманні хабарів з Азербайджану та лобіюванні інтересів Баку.
Політика17 березня 2021 р.
Марк Гауптманн

Депутат Бундестагу пішов у відставку через закиди в корупції

Депутат Бундестагу пішов у відставку через закиди в корупції

Причиною підозр стало розміщення у газеті депутата рекламних оголошень з Азербайджану, Тайваню і В'єтнаму.
Політика12 березня 2021 р.
Ексміністерка закордонних справ Австрії Кнайссль танцює з Путіним на власному весіллі, на яке вона запросила російського президента

Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

Імовірний лобізм депутата ФРН на користь Баку та робота ексголови МЗС Австрії на "Ронефть", послаблюють Захід, пише FAZ.
Редактор FAZ Райнгард Везер
Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Політика5 березня 2021 р.
Sitzung Europarat in Straßburg 27.01.2015

Сесія ПАРЄ: Проросійські лобісти свого не домоглися

Сесія ПАРЄ: Проросійські лобісти свого не домоглися

Агресивна політики РФ щодо України визначала теми дискусій в Страсбурзі на сесії ПАРЄ, яка завершується 14 жовтня.
Політика14 жовтня 2016 р.
Під час засідання ПАРЄ

У ПАРЄ дали оцінку наслідкам російської агресії в Україні

У ПАРЄ дали оцінку наслідкам російської агресії в Україні

ПАРЄ: Політика Кремля в Україні вилилась у нестабільність та масові порушення прав людини на окупованих територіях.
Політика12 жовтня 2016 р.
Аксель Фішер

Міняти правила ПАРЄ заради однієї країни неприйнятно

Міняти правила ПАРЄ заради однієї країни неприйнятно

Доповідач ПАРЄ з питань України Аксель Фішер відповідає на запитання DW.
Політика11 жовтня 2016 р.
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