Депутат Бундестагу від ХДС пішов у відставку через звинувачення в корупції

Депутат німецького Бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) , що входить до правлячої коаліції, Марк Гауптманн (Mark Hauptmann) подав у відставку через звинувачення в корупції. Про це в четвер, 11 березня, повідомило агентство AFP з посиланням на бюро Гауптманна в Берліні.

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Причиною звинувачень у корупції на адресу політика стало розміщення у газеті, що виходить у федеральній землі Тюрингія і видавцем якої є Гауптманн, рекламних оголошень з Азербайджану, Тайваню і В'єтнаму.

Сам політик категорично відкинув усі звинувачення в інтерв'ю газеті Die Welt. "Ці рекламні оголошення ніяк не вплинули на ухвалені мною політичні рішення - я надаю цьому особливого значення", - заявив Гауптманн. Він також додав, що питання про те, чи є публікація подібної реклами "розумною з політичної точки зору", є спірним.

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Гауптманн також заявив виданню, що ніколи не отримував грошей з Азербайджану. Усі поїздки, які він здійснював до цієї країни, були або оплачені, або схвалені Бундестагом. Ніяких подарунків він не приймав. Свою активність у зв'язку з Азербайджаном Гауптманн пояснив тим, що його політична діяльність спрямована у тому числі й на питання зовнішньої торгівлі.

У справі Фішера пройшли обшуки

Гауптманн став не першим депутатом ХДС, якого підозрюють у корупційних зв'язках з автократичними режимами. Тиждень тому Бундестаг зняв імунітет ще з одного депутата цієї ж фракції Акселя Фішера (Axel Fischer). Останній, імовірно, входив до так званого "азербайджанського лобі" західних політиків у Парламентській асамблеї Ради Європи. Протягом багатьох років вони перешкоджали визнанню режиму в Баку винним у порушеннях прав людини.

Після позбавлення недоторканності співробітники Федерального відомства кримінальної поліції провели обшуки шести об'єктів нерухомості Фішера в землі Баден-Вюртемберг і Берліні, включаючи бюро політика в Бундестазі. Фішера підозрюють у тому, що в період з 2008-го по 2016 роки він отримував кошти з Азербайджану, у тому числі через британські фірми-одноденки з рахунками у банках країн Балтії.

Наприкінці лютого Бундестаг також позбавив імунітету депутата від ХСС Ґеорґа Нюсляйна (Georg Nüßlein). Він підозрюється у тому, що у березні 2020 року сприяв закупівлі урядом за державні кошти захисних масок в однієї з приватних компаній. Нюсляйн звинувачення відкидає.