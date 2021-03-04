Бундестаг за останній тиждень зняв імунітет з двох депутатів

Бундестаг позбавив імунітету Акселя Фішера, який опинився у центрі корупційного розслідування, пов'язаного з отриманням грошей від Азербайджану в ПАРЄ. Раніше імунітет зняли з заступника голови фракції ХДС/ХСС.
Бундестаг позбавив імунітету депутата через гроші з Баку
Бундестаг позбавив імунітету депутата, який входить до правлячої коаліції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Акселя Фішера (Axel Fischer), щоб надати слідчим органам право на проведення обшуків і вилучення доказів.
У четвер, 4 березня, пленум ухвалив рішення одноголосно і таким чином виконав відповідні рекомендації генеральної прокуратури Мюнхена і федерального міністерства юстиції. Ймовірно, рішення пов'язане з можливою лобістською діяльністю Фішера на користь влади Азербайджану.
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На запит dpa в генеральній прокуратурі в Мюнхені повідомили, що розслідування стосується підозри у хабарництві. За цими даними, вже були проведені обшуки, яким передували масштабні слідчі дії щодо колишніх і чинних депутатів Бундестагу, які входили в німецьку делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
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"Їх підозрюють, серед іншого, у отриманні грошей з Азербайджану в 2008-2016 роках через британські фіктивні компанії на рахунки в балтійських банках", - вказується в заяві прокуратури. За її даними, з отриманням цих коштів пов'язувалося виконання вимог азербайджанських депутатів щодо внесення проєктів резолюцій і голосування по них, а також щодо отримання різних посад в ПАРЄ.
Влада Азербайджану вже багато років налагоджує зв'язки з німецькими політиками, намагаючись поліпшити імідж країни. Вони створили цілу мережу лобістів навколо колишнього депутата Бундестагу від ХСС Едуарда Лінтнера (Eduard Lintner). У ній також брала участь депутатка від ХДС Карін Штренц (Karin Strenz).
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Зокрема, її ім'я згадується в опублікованій у квітні 2018 року доповіді групи незалежних експертів про хабарі за лобіювання інтересів Баку в Європі. У зв'язку з цими звинуваченнями на початку 2018 року Штренц не була повторно висунута в ПАРЄ.
Епізод зі Штренц був лише частиною великої доповіді під назвою "Ікорна дипломатія" про лобістську діяльність Азербайджану, який спровокував корупційний скандал в Раді Європи. У документі стверджувалося, що Баку займався підкупом доповідачів Моніторингового комітету ПАРЄ, які спостерігали за виконанням зобов'язань, які взяв на себе Азербайджан при вступі до Ради Європи. Як хабарі використовувалися численні подарунки, у тому числі чорна ікра, килими, дорогий алкоголь і ювелірні прикраси.
Аксель Фішер став другим депутатом Бундестагу, позбавленим імунітету за останні дні. Наприкінці лютого Бундестаг позбавив імунітету депутата від ХСС, заступника голови фракції ХДС/ХСС Ґеорґа Нюсляйна (Georg Nüßlein).
Мюнхенська прокуратура звернулась з відповідним поданням до парламенту через розслідування випадку хабарництва. Нюсляйн підозрюється у тому, що сприяв у березні 2020 року закупівлі урядом за державні кошти захисних масок в однієї з приватних компаній. Нюсляйн закиди відкидає і тимчасово склав з себе повноваження заступника голови фракції ХДС/ХСС.