Бундестаг за останній тиждень зняв імунітет з двох депутатів

Бундестаг позбавив імунітету депутата через гроші з Баку

Бундестаг позбавив імунітету депутата, який входить до правлячої коаліції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Акселя Фішера (Axel Fischer), щоб надати слідчим органам право на проведення обшуків і вилучення доказів.

У четвер, 4 березня, пленум ухвалив рішення одноголосно і таким чином виконав відповідні рекомендації генеральної прокуратури Мюнхена і федерального міністерства юстиції. Ймовірно, рішення пов'язане з можливою лобістською діяльністю Фішера на користь влади Азербайджану.

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На запит dpa в генеральній прокуратурі в Мюнхені повідомили, що розслідування стосується підозри у хабарництві. За цими даними, вже були проведені обшуки, яким передували масштабні слідчі дії щодо колишніх і чинних депутатів Бундестагу, які входили в німецьку делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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"Їх підозрюють, серед іншого, у отриманні грошей з Азербайджану в 2008-2016 роках через британські фіктивні компанії на рахунки в балтійських банках", - вказується в заяві прокуратури. За її даними, з отриманням цих коштів пов'язувалося виконання вимог азербайджанських депутатів щодо внесення проєктів резолюцій і голосування по них, а також щодо отримання різних посад в ПАРЄ.

Скандал навколо зв'язків азербайджанських і німецьких депутатів у ПАРЄ

Влада Азербайджану вже багато років налагоджує зв'язки з німецькими політиками, намагаючись поліпшити імідж країни. Вони створили цілу мережу лобістів навколо колишнього депутата Бундестагу від ХСС Едуарда Лінтнера (Eduard Lintner). У ній також брала участь депутатка від ХДС Карін Штренц (Karin Strenz).

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Зокрема, її ім'я згадується в опублікованій у квітні 2018 року доповіді групи незалежних експертів про хабарі за лобіювання інтересів Баку в Європі. У зв'язку з цими звинуваченнями на початку 2018 року Штренц не була повторно висунута в ПАРЄ.

Епізод зі Штренц був лише частиною великої доповіді під назвою "Ікорна дипломатія" про лобістську діяльність Азербайджану, який спровокував корупційний скандал в Раді Європи. У документі стверджувалося, що Баку займався підкупом доповідачів Моніторингового комітету ПАРЄ, які спостерігали за виконанням зобов'язань, які взяв на себе Азербайджан при вступі до Ради Європи. Як хабарі використовувалися численні подарунки, у тому числі чорна ікра, килими, дорогий алкоголь і ювелірні прикраси.

Другий депутат за останні два тижні

Аксель Фішер став другим депутатом Бундестагу, позбавленим імунітету за останні дні. Наприкінці лютого Бундестаг позбавив імунітету депутата від ХСС, заступника голови фракції ХДС/ХСС Ґеорґа Нюсляйна (Georg Nüßlein).

Мюнхенська прокуратура звернулась з відповідним поданням до парламенту через розслідування випадку хабарництва. Нюсляйн підозрюється у тому, що сприяв у березні 2020 року закупівлі урядом за державні кошти захисних масок в однієї з приватних компаній. Нюсляйн закиди відкидає і тимчасово склав з себе повноваження заступника голови фракції ХДС/ХСС.