 Експрезидента Франції Ніколя Саркозі засудили за корупцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Експрезидента Франції Ніколя Саркозі засудили за корупцію

Суд в Парижі визнав колишнього президента Франції винним в корупції та зловживанні службовим становищем. Його засудили до трьох років позбавлення волі, з яких два умовно і один реально.

Ніколя Саркозі у суді у Парижі, 1 березня 2021 року

Ніколя Саркозі у суді у Парижі, 1 березня 2021 року

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі визнаний винним у справі про корупцію. Суд в Парижі у понеділок, 1 березня, засудив політика до трьох років позбавлення волі, два роки з цього терміну - умовно.

Суд визнав доведеним обвинувачення щодо колишнього глави французької держави в корупції, спробі підкупу судді та використанні службового становища. Раніше його також підозрювали в тому, що він приймав незаконні пожертвування від співвласниці косметичної компанії L'Oreal, мільярдерки Ліліан Бетанкур і використовував ці гроші для фінансування своєї виборчої кампанії у 2007 році.

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У 2013 році Саркозі був виправданий за цим звинуваченням, але його телефонні переговори з адвокатом, перехоплені органами юстиції в рамках розслідування іншої справи, дозволили слідству отримати нові докази проти експрезидента.

Обвинувачення Ніколя Саркозі

Судовий процес щодо Саркозі, що почався наприкінці листопада 2020 року, пов'язаний з підозрами у тому, що політик, вже обіймаючи посаду президента, намагався вплинути на хід розслідування справи про пожертвування Бетанкур. За даними слідства, у 2014 році він запропонував прокурору при Касаційному суді Жильбер Азіберу підвищення і призначення в Монако в обмін на інформацію про хід розслідування. Сам Саркозі відкидає всі звинувачення. Разом з ним на лаві підсудних перебувають його адвокат Тьєррі Ерцог і Жильбер Азібер. Для останніх прокуратура  просила ту ж міру покарання, що і для експрезидента країни.

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Нагадаємо, Ніколя Саркозі обіймав пост президента Франції з 2007 до 2012 року. Процес щодо нього вважається в країні унікальним, оскільки за час існування з 1958 року П'ятої республіки, жоден колишній глава держави не поставав перед судом у зв'язку зі звинуваченнями у корупції.

У 2011 році колишній президент Франції Жак Ширак був засуджений до двох років ув'язнення умовно за звинуваченням у перевищенні повноважень і розтраті коштів з громадських фондів. Однак він не з'явився на жодне засідання суду через проблеми зі здоров'ям. У 2019 Ширак помер у віці 86 років.

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Очікується, що у березні 2021 року Саркозі та 13 його соратників також постануть перед судом у зв'язку з обвинуваченнями в незаконному фінансуванні президентської кампанії 2012 року.

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