Прем'єр Естонії оголосив про відставку на тлі корупційного скандалу

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас у ніч на середу, 13 січня, оголосив про свою відставку. Він пішов на цей крок через підозри у корупції, які висунули проти його Центристської партії.

Він заявив, що хотів взяти на себе політичну відповідальність і дати можливість прояснити звинувачення. За словами Ратаса, він ухвалив це рішення після консультацій з фракцією Центристської партії та з найближчими колегами. "Можливими здавалися різні рішення, але тільки одне з них правильне", - йдеться в заяві Ратаса.

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12 січня Центристській партії як юридичній особі, а також п'яти фізичним особам було пред'явлено підозру в корупції. Згідно з цією підозрою, минулого року бізнесмен Гіллар Тедер домовився з генеральним секретарем Центристської партії Міхаілом Корбом, що перед місцевими виборами Тедер пожертвує партії до мільйона євро. У відповідь фірма Тедера Porto Franco мала отримати через створений міністерством економіки і комунікації фонд KredEx кредит в 40 мільйонів євро, розповів провідний державний прокурор Тааві Перн на пресконференції, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

У третьому кварталі минулого року Тедер зробив два пожертвування Центристській партії - 1 липня і 9 вересня - по 30 тисяч євро. Між тим на початку липня рада KredEx обговорила виділення кредиту Porto Franco, а 3 вересня уряд схвалив його.

Поліція вже затримала чотирьох підозрюваних. Генсекретар партії Корб заявив, що також йде у відставку.

При цьому провідний державний прокурор Перн зазначив, що немає підстав стверджувати, що сам Ратас мав якісь відомості про те, що відбувається.

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