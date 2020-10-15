Глава МВС Естонії йде у відставку через підтримку Трампа

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме у понеділок, 9 листопада, заявив, що змушений піти у відставку на тлі критики на свою адресу після його заяв про "фальсифікацію" виборів у США та образливих слів на адресу обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

"Вчора ввечері я вирішив піти, коли дивився на увесь цей наклеп і брехню, яку розповсюджували ЗМІ в Естонії", - зявив Хельме, на думку якого, естонські журналісти упереджено висвітлювали хід виборів у США. Він заявив, що "чесно розповів" про те, що вибори в Сполучених Штатах були сфальсифіковані, і тепер за це його вважають "великим злочинцем". Політик також додав, що повернеться після цього до роботи у парламенті.

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Хельме назвав Байденів "корумпованими типами"

У неділю, 8 листопада, він та його син, міністр фінансів і очільник Консервативної народної партії Естонії, Мартін Хельме у інтерв'ю радіостанції Tre Raadio підтримали не підкріплені доказами заяви Дональда Трампа про фальсифікації на виборах президента США.

"Немає сенсу говорити про жодну демократію чи правову державу, якщо результати виборів можна так просто, так нахабно і масово сфальсифікувати", - заявив Мартін Хельме. А Март Хельме, своєю чергою, назвав Джо Байдена та його сина Хантера Байдена "корумпованими типами".

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Критика на адресу двох міністрів уряду Естонії

Через це президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що "обидва міністри Естонської Республіки вирішили використати вагу своїх слів для нападів на нашого головного союзника". Вона зазначила, що такі заяви руйнують відносини із союзниками країни, які є основою її обороноздатності. Президентка також заявила, що скликає з цього приводу раду з державної оборони, де буде сформована чітка позиція з цього питання.

Розкритикував заяви Хельме і прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас. Він назвав їх безвідповідальними. При цьому і Ратас, і Кальюлайд вже привітали Байдена з перемогою на виборах в США.