 Глава МВС Естонії йде у відставку через підтримку Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава МВС Естонії йде у відставку через підтримку Трампа

Міністр внутрішніх справ Естонії підтримав Дональда Трампа і назвав Джо Байдена "корумованим типом", а вибори в США - "сфальсифікваними". Тепер він іде у відставку.

Март Хельме, глава МВС Естонії

Март Хельме, глава МВС Естонії

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме у понеділок, 9 листопада, заявив, що змушений піти у відставку на тлі критики на свою адресу після його заяв про "фальсифікацію" виборів у США та образливих слів на адресу обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.  

"Вчора ввечері я вирішив піти, коли дивився на увесь цей наклеп і брехню, яку розповсюджували ЗМІ в Естонії", - зявив Хельме, на думку якого, естонські журналісти упереджено висвітлювали хід виборів у США. Він заявив, що "чесно розповів" про те, що вибори в Сполучених Штатах були сфальсифіковані, і тепер за це його вважають "великим злочинцем". Політик також додав, що повернеться після цього до роботи у парламенті.

Читайте також: Естонії не бажані українці, бо вони розмовляють російською і працюють за мізерні гроші - голова МВС Естонії

Хельме назвав Байденів "корумпованими типами"

У неділю, 8 листопада, він та його син, міністр фінансів і очільник Консервативної народної партії Естонії, Мартін Хельме у інтерв'ю радіостанції Tre Raadio підтримали не підкріплені доказами заяви Дональда Трампа про фальсифікації на виборах президента США.

"Немає сенсу говорити про жодну демократію чи правову державу, якщо результати виборів можна так просто, так нахабно і масово сфальсифікувати", - заявив Мартін Хельме. А Март Хельме, своєю чергою, назвав Джо Байдена та його сина Хантера Байдена "корумпованими типами". 

Читайте також: Джо Байден переміг, але чи заспокояться прибічники Трампа?

Критика на адресу двох міністрів уряду Естонії

Через це президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що "обидва міністри Естонської Республіки вирішили використати вагу своїх слів для нападів на нашого головного союзника". Вона зазначила, що такі заяви руйнують відносини із союзниками країни, які є основою її обороноздатності. Президентка також заявила, що скликає з цього приводу раду з державної оборони, де буде сформована чітка позиція з цього питання.

Розкритикував заяви Хельме і прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас. Він назвав їх безвідповідальними. При цьому і Ратас, і Кальюлайд вже привітали Байдена з перемогою на виборах в США.

Дивитись відео 02:57

В Естонії не бажані українці? (15.10.2020)

Також за темою

USA I Proteste von Donald Trumps Anhängern

Джо Байден переміг, але чи заспокояться прибічники Трампа? (відео) 08.11.2020

Дональд Трамп відмовляється визнати перемогу Джо Байдена. Багато прибічників Трампа – теж. Ось якою вибуховою була обстановка на вулицях Сполучених Штатів незадовго до оголошення про перемогу Байдена.

US Wahl 2020 Joe Biden

Хто такий Джо Байден: портрет майбутнього президента США 07.11.2020

77-річного представника Демократичної партії Джо Байдена вітають з обранням на президентських виборах у США. Основні факти з його біографії - в матеріалі DW.

USA I Wilmington Delaware I Joe Biden

Джо Байден переміг у Пенсильванії й на виборах у США 07.11.2020

За даними низки американських ЗМІ, Джозеф Байден набрав достатню кількість голосів для перемоги у штаті Пенсильванія. Перемога в цьому штаті дає Байдену 20 голосів виборників і означає його перемогу на виборах.

Реклама

Докладно

Результати виборів президента США - погляд карикатуриста Сергія Йолкіна

Результати виборів у США - Байден на висоті, а Трамп?

В історії американської демократії і Байден, і Трамп знайшли своє місце, вважає Сергій Йолкін.  

Співробітник Токійської біржі на тлі екрану з реузльтатами підрахунку голосів на виборах президента США

Рекордне зростання на біржах в Азії на тлі перемоги Байдена

У перший день торгів після оголошення перемоги Джо Байдена на азійських біржах спостерігається рекордне зростання.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  