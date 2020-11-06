Трамп і досі не визнає перемоги Байдена та грає в гольф

Чинний президент США Дональд Трамп досі відмовляється визнавати свою поразку на проведених 3 листопада виборах глави держави. У неділю, 8 листопада, Трамп знову поширив у соцмережі Twitter низку дописів, де заявив про "вкрадені вибори". В деяких з дописів Трамп посилався на заяви консервативних політиків, котрі підтримують його звинувачення щодо маніпуляцій на виборах. Утім, жодних доказів на підтвердження своїх слів Трамп так і досі так і не надав.

Тим часом особистий адвокат Трампа Руді Джуліані пояснив телеканалу Fox News, що "на даний момент" було б неправильно для президента визнавати свою поразку. За його словами, є докази того, що результат виборів було "вкрадено" принаймні в трьох-чотирьох і, можливо, навіть у десятьох штатах, наводить його слова інформагенція dpa. Тож Джуліані анонсував подачу кількох позовів. Крім того, Джуліані назвав "цілком імовірним", що останнє слово в цій справі скаже Верховний суд США.

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Знову в гольфклубі

Тим часом Дональд Трамп у неділю, 8 листопада, знову пішов до гольф-клубу, розташованому неподалік Вашингтона, передає інформагенція dpa. Напередодні Трамп також проводив час у гольф-клубі, коли американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена на виборах президента.

Водночас дружина Трампа Меланія написала цього дня у соцмережі Twitter, що кожен голос, законно відданий на виборах президента, має бути пораховано. "Американський народ заслуговує чесних виборів", - наголосила перша леді США.

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Як повідомлялося, ввечері 7 листопада низка провідних американських ЗМІ оголосили про перемогу на президентських виборах кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена. За цими даними, Байден переміг у штаті Пенсильванія та в низці інших штатів, що надало йому значно більше голосів виборників ніж потрібні для перемоги 270.

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Одразу після цього повідомлення лідери багатьох держав світу та керівники міжнародних організацій привітали Байдена з перемогою. Серед тих, хто напередодні привітав Байдена, були голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Європейської Ради Шарль Мішель, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, український президент Володимир Зеленський та інші.

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Президент Мексики вирішив почекати

Водночас президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор утримався від привітання Байдена. "Ми не хочемо бути необачними, не хочемо діяти необачно", - сказав Обрадор журналістам, цитує інформагенція AFP. Мексиканський лідер сказав, що хоче почекати, поки не будуть з'ясовані юридичні питання на виборах в США. Обрадор наголосив, що підтримує добрі відносини як з Байденом, так і з Дональдом Трампом.

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP.