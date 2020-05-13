Естонії не бажані українці, бо вони розмовляють російською та працюють за мізерні гроші - міністр

З огляду на етнічний склад Естонії та мовну проблему в цій країні, глава МВС Естонії Март Хельме не схвалює трудової міграції з України.
Март Хельме побоюється, що через неконтрольований наплив українських трудових мігрантів постраждає естонська мова
Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, який очолює Консервативну народну партію Естонії, заявив, що не схвалює масової трудової міграції з України в Естонію. Про це естонський урядовець розповів Deutsche Welle в програмі "вТРЕНde" у середу, 14 жовтня.
За словами Хельме, для цього є дві причини, одна з яких - мовна проблема в Естонії через загрозу зростання ваги російської мови. "Ми не хочемо, щоб їх стало тут занадто багато, - сказав міністр, говорячи про українських трудових мігарнтів. - Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською - це все зрозуміло. Я розумію їх дуже добре, це, звісно, для них легше і вони поповнюватимуть російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти того", - додав Хельме.
Говорячи про масштаби притоку трудових мігрантів з України, естонський міністр наголосив, що треба зважати на статистику і на кількість населення у країні. "В Естонії мешкає близько мільйона естонців. І якщо ми відкриємо усі двері та ворота для українців, то через деякий час... Ми ж бачимо статистику - десятки тисяч українців перебрались до Естонії. Це чимало для Естонії. (...) Якби нас було 100 мільйонів, то нехай би приїздили 100 тисяч українців", - визнав він.
Читайте також: e-Estonia, або Цифровий лідер Європи
Урядовець також наголосив, що не можна порівнювати ситуацію в Естонії з Литвою, де до притоку українських трудових мігрантів ставляться досить позитивно. "Ситуація в усіх трьох балтійських країнах дуже різна щодо етнічного складу. В Естонії десь 25 відсотків людей, які користуються, насамперед, російською мовою. У Латвії таких людей близько 40 відсотків. У Литві таких людей - 15 відсотків. Тож тут треба дивитись на те, чому в Литві говорять: "Нехай приїздять". Там немає тої ситуації, що литовська мова може через деякий час опинитись у меншості. У нас і в Латвії ця небезпека існує", - пояснив естонський урядовець.
Він також вказав і на економічні причини, з огляду на які, наплив українських трудових мігрантів не є, з його точки зору, бажаним. "Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди - і естонці, і росіяни, які не готові працювати за мізерні кошти", - пояснив урядовець.
Читайте також: Українські заробітчани повертаються в ЄС: черги на кордоні з Польщею
За деякими оцінками, в Естонію протягом останніх років прибули понад 25 тисяч трудових мігрантів з України. Багато з них працюють у галузі будівництва.
За даними МВС Естонії, в рамках імміграційної квоти українці отримували найбільшу кількість тимчасових посвідок на проживання, ніж імігратнти з інших країн. Приміром, за перше півріччя 2018 року на українців припало близько 80 відсотків виданих посвідок на проживання в Естонії.
За даними статистичного відомства країни, на 1 січня 2020 року в Естонії проживали 1 328 360 людей.
Які країни стануть головним джерелом кваліфікованих кадрів для Німеччини? Прогноз DB Research до 2030 року вказує на зростання конкуренції для українських і російських IT-фахівців.
Якщо жителі Донецької і Луганської областей не були раніше громадянами РФ, їхні "нові" російські паспорти не визнаватимуться Естонією.