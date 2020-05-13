Естонії не бажані українці, бо вони розмовляють російською та працюють за мізерні гроші - міністр

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, який очолює Консервативну народну партію Естонії, заявив, що не схвалює масової трудової міграції з України в Естонію. Про це естонський урядовець розповів Deutsche Welle в програмі "вТРЕНde" у середу, 14 жовтня.

Мовна проблема

За словами Хельме, для цього є дві причини, одна з яких - мовна проблема в Естонії через загрозу зростання ваги російської мови. "Ми не хочемо, щоб їх стало тут занадто багато, - сказав міністр, говорячи про українських трудових мігарнтів. - Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською - це все зрозуміло. Я розумію їх дуже добре, це, звісно, для них легше і вони поповнюватимуть російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти того", - додав Хельме.

Говорячи про масштаби притоку трудових мігрантів з України, естонський міністр наголосив, що треба зважати на статистику і на кількість населення у країні. "В Естонії мешкає близько мільйона естонців. І якщо ми відкриємо усі двері та ворота для українців, то через деякий час... Ми ж бачимо статистику - десятки тисяч українців перебрались до Естонії. Це чимало для Естонії. (...) Якби нас було 100 мільйонів, то нехай би приїздили 100 тисяч українців", - визнав він.

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Урядовець також наголосив, що не можна порівнювати ситуацію в Естонії з Литвою, де до притоку українських трудових мігрантів ставляться досить позитивно. "Ситуація в усіх трьох балтійських країнах дуже різна щодо етнічного складу. В Естонії десь 25 відсотків людей, які користуються, насамперед, російською мовою. У Латвії таких людей близько 40 відсотків. У Литві таких людей - 15 відсотків. Тож тут треба дивитись на те, чому в Литві говорять: "Нехай приїздять". Там немає тої ситуації, що литовська мова може через деякий час опинитись у меншості. У нас і в Латвії ця небезпека існує", - пояснив естонський урядовець.

Загроза для місцевих працівників

Він також вказав і на економічні причини, з огляду на які, наплив українських трудових мігрантів не є, з його точки зору, бажаним. "Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди - і естонці, і росіяни, які не готові працювати за мізерні кошти", - пояснив урядовець.

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За деякими оцінками, в Естонію протягом останніх років прибули понад 25 тисяч трудових мігрантів з України. Багато з них працюють у галузі будівництва.

За даними МВС Естонії, в рамках імміграційної квоти українці отримували найбільшу кількість тимчасових посвідок на проживання, ніж імігратнти з інших країн. Приміром, за перше півріччя 2018 року на українців припало близько 80 відсотків виданих посвідок на проживання в Естонії.

За даними статистичного відомства країни, на 1 січня 2020 року в Естонії проживали 1 328 360 людей.