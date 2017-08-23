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Естонія
Тема
Естонія - держава у Північній Європі. Столиця - Таллінн.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії
Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії
Українці, які вибираються з РФ до Естонії, часто днями чекають на російських КПП. В'їхати в Естонію можуть також не всі.
Суспільство
22.10.2022
22 жовтня 2022 р.
Зброя для України: як довго протримається допомога НАТО?
Зброя для України: як довго протримається допомога НАТО?
НАТО нині під тиском - продовжувати постачати Україні все більш досконалу зброю, зберігши при цьому свої власні запаси.
Конфлікти
17.10.2022
17 жовтня 2022 р.
03:11 хв.
"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну"
"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну"
Глава МЗС Естонії переконаний, що видача туристичних віз росіянам в часи війни РФ проти України неможлива.
Конфлікти
31.08.2022
31 серпня 2022 р.
01:53 хв.
Монета з Естонії на підтримку України
Монета з Естонії на підтримку України
Нумізмати та ті, хто хочуть підтримати Україну, можуть придбати монету з написом "Слава Україні" від Банку Естонії.
Економіка
22.08.2022
22 серпня 2022 р.
01:01 хв.
Демонтаж радянських пам'яток: Естонія прибрала Т-34 у Нарві
Демонтаж радянських пам'яток: Естонія прибрала Т-34 у Нарві
В естонській Нарві за лічені години демонтували відомий радянський танк, аби РФ не використала його для пропаганди.
Суспільство
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
02:59 хв.
Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?
Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?
Заборонити видачу шенгенських віз усім росіянам закликає Євросоюз Володимир Зеленський. Чи реальна така заборона?
Суспільство
10.08.2022
10 серпня 2022 р.
06:14 хв.
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"Якщо щось станеться в Україні, у Європі буде велика війна"
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Конфлікти
21.02.2022
21 лютого 2022 р.
06:00 хв.
Експрезидент Естонії: "Заходу не до репутації Путіна"
Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес розповів в інтерв'ю DW про мюнхенську промову Путіна 2007 року.
Конфлікти
10.02.2022
10 лютого 2022 р.
Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії (відео)
Естонія: чи впливає минуле СРСР на життя. Гренландія: чим загрожує видобуток копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни.
Суспільство
13.12.2021
13 грудня 2021 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Східна Європа вивчила свій урок
Борис Кальнокі
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Політика
02.05.2019
2 травня 2019 р.
Штайнмаєр у країнах Балтії: ваша безпека є нашою безпекою
Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Політика
23.08.2017
23 серпня 2017 р.
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