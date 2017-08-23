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Естонія

Тема

Естонія - держава у Північній Європі. Столиця - Таллінн.

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Докладно

Черга на перетин кордоні РФ та Естонії

Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії

Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії

Українці, які вибираються з РФ до Естонії, часто днями чекають на російських КПП. В'їхати в Естонію можуть також не всі.
Суспільство22 жовтня 2022 р.
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Зброя для України: як довго протримається допомога НАТО?

Зброя для України: як довго протримається допомога НАТО?

НАТО нині під тиском - продовжувати постачати Україні все більш досконалу зброю, зберігши при цьому свої власні запаси.
Конфлікти17 жовтня 2022 р.03:11 хв.
Міністр закордоних справ Естонії Урмас Рейнсалу

"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну"

"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну"

Глава МЗС Естонії переконаний, що видача туристичних віз росіянам в часи війни РФ проти України неможлива.
Конфлікти31 серпня 2022 р.01:53 хв.
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Монета з Естонії на підтримку України

Монета з Естонії на підтримку України

Нумізмати та ті, хто хочуть підтримати Україну, можуть придбати монету з написом "Слава Україні" від Банку Естонії.
Економіка22 серпня 2022 р.01:01 хв.
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Демонтаж радянських пам'яток: Естонія прибрала Т-34 у Нарві

Демонтаж радянських пам'яток: Естонія прибрала Т-34 у Нарві

В естонській Нарві за лічені години демонтували відомий радянський танк, аби РФ не використала його для пропаганди.
Суспільство17 серпня 2022 р.02:59 хв.
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Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?

Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?

Заборонити видачу шенгенських віз усім росіянам закликає Євросоюз Володимир Зеленський. Чи реальна така заборона?
Суспільство10 серпня 2022 р.06:14 хв.
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"Якщо щось станеться в Україні, у Європі буде велика війна"

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки.
Конфлікти21 лютого 2022 р.06:00 хв.
Тоомас Гендрік Ільвес (архівне фото)

Експрезидент Естонії: "Заходу не до репутації Путіна"

Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес розповів в інтерв'ю DW про мюнхенську промову Путіна 2007 року.
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Одні з численних цьогорічних протестів антивакцинаторів у Болгарії

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії (відео)

Естонія: чи впливає минуле СРСР на життя. Гренландія: чим загрожує видобуток копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни.
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Точка зору

Східна Європа вивчила свій урок

Борис Кальнокі
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Політика2 травня 2019 р.
Редактор FAZ Райнгард Везер

Штайнмаєр у країнах Балтії: ваша безпека є нашою безпекою

Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Політика23 серпня 2017 р.