Політики зі Східної Європи чи Рютте? Хто стане генсеком НАТО

Попри підтримку найбільших країн НАТО, призначення Марка Рютте на посаду генсека Альянсу залишається під питанням. Багато хто у Східній Європі переконаний, що політик є занадто "зручним вибором" для Росії.

Прихильники прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас і президента Румунії Клауса Йоганніса не втрачають надії і, як і раніше, прагнуть не допустити призначення нинішнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО.

Хоча процес узгодження кандидатури на посаду генсекретаря зазвичай відбувається за зачиненими дверима, багато представників країн-членів Північноатлантичного альянсу вже висловилися за призначення Рютте, назвавши його досить "безпечним вибором". Очікується, що він змінить Єнса Столтенберга на посаді у жовтні 2024 року.

У НАТО мають намір ухвалити рішення до того, як у Європі відбудуться вибори до Європейського парламенту, а у Сполучених Штатах - президентська виборча кампанія. Однак упродовж останніх тижнів припущення щодо того, що призначення Рютте - практично вирішене питання, викликає сумнів після нової акції в соціальних мережах на підтримку Каї Каллас і повідомлення агентства Bloomberg про те, що президент Румунії також має намір поборотися за посаду генсека.

Марк Рютте вигідно вирізняється на тлі інших претендентів. Його хвалять за довгу політичну кар'єру і наявність потрібних зв'язків. Однак за час свого перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів він не зміг виконати зобов'язання країни щодо цільового для держав НАТО рівня видатків на оборону у два відсотки від ВВП. У Нідерландах у 2023 році цей показник становив лише 1,7 відсотка. До речі, влада країни обіцяла наростити витрати на оборону у 2024 році. Естонія ж витрачає на збройні сили понад три відсотки ВВП, Румунія - трохи менше ніж 2,5 відсотка.

Чи реальне призначення Каллас на посаду генсека НАТО?

Аргумент про низькі витрати Нідерландів на оборону став основним у публічному коментарі Каї Каллас, у якому прем'єр-міністерка Естонії засумнівалася у виправданості призначення Марка Рютте на нову посаду. Цей коментар, однак, нічого не змінив у шансах самої Каллас очолити Альянс.

У соцмережах триває акція на підтримку прем'єрки Естонії Каї Каллас як нової генсекретарки НАТО Фото: Kuhlmann/MSC

Натомість у цьому їй допоміг Бенджамін Талліс (Benjamin Tallis), старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин. Після виступу Каллас на останній Мюнхенській конференції з безпеки він написав у соціальній мережі Х, що підтримує кандидатуру естонської прем'єрки на посаду генсека НАТО і схвалює її прямолінійний стиль керівництва, якого, на його думку, зараз так потребує Альянс.

До цієї думки приєдналися інші експерти, зокрема Ендрю Міхта, старший науковий співробітник і директор Стратегічної ініціативи Скоукрофта в Атлантичній раді США. За його словами, Рютте - це "кандидат, який пошле неправильний сигнал". Міхта переконаний, що новим генсекретарем має стати хтось із країн на східному фланзі НАТО, які "розуміють екзистенційний характер загрози" з боку Росії.

Талліс припускає, що пости в X на підтримку Каллас призвели до того, що уряди США, Великобританії, Франції та Німеччини вирішили поспіхом оголосити про свою підтримку кандидатури Марка Рютте. Експерт інтерпретує це як спробу стримати незгоду, яка могла б перешкодити досягненню консенсусу довкола Рютте. "Той факт, що така авторитетна кандидатка як Каллас отримує широку підтримку, лякає людей, які хочуть спробувати виправити ситуацію за допомогою закулісних методів", - зазначає він.

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Від НАТО вимагають більшої прозорості під час ухвалення рішень

Талліс вважає, що непрозорий традиційний метод вибору нового глави НАТО є більшою проблемою, ніж сильні позиції конкретного кандидата. "На цьому процесі зараз намагаються не загострювати увагу, але якщо їм це вдасться, то це лише створить проблеми в майбутньому, - зазначає експерт. - За останні два роки люди почали приділяти більше уваги безпековій політиці своїх країн, ніж попередні покоління, і вони повинні відчувати себе представленими в цьому процесі, а не відстороненими від нього. В іншому разі ми зіткнемося зі ще більшими проблемами в наших демократіях".

Талліс сподівається, що наступним генеральним секретарем буде не північний європеєць, якими були норвежець Столтенберг і його попередники Андерс Фог Расмуссен із Данії та Яап де Хооп Схеффер із Нідерландів. "Країни Центральної та Східної Європи в НАТО вже 25 років, і в них жодного разу не було "свого" генерального секретаря", - зазначив Талліс, додавши, що в умовах воєнної загрози на східних кордонах НАТО лідер, який сам безпосередньо живе там, матиме значну легітимність.

Східна Європа не згодна з позицією НАТО щодо Росії

Такої ж думки дотримується Крістіан Доробанту, радник з питань безпеки та оборони в парламенті Румунії. Він переконаний, що президент його країни Клаус Йоганніс як ніхто інший підходить на цю посаду з огляду на нинішню ситуацію з безпекою в Європі.

Президент Румунії Клаус Йоганніс - потенційний кандидат на посаду генсека НАТО Фото: Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

"У Східній Європі є відчуття, що позиція НАТО щодо Росії не відповідає дійсності, - заявив він у розмові з DW. - Вона була занадто м'якою, попри санкції (проти РФ. - Ред.) та допомогу Україні". Доробанту зазначив, що кандидатура Йоганніса вже розглядалася, щойно з'явилася новина про можливу відставку Столтенберга.

Щоб претендувати на цю посаду, будь-який потенційний генеральний секретар має бути висунутий послом своєї країни в НАТО. Однак кандидати при цьому не повинні вести занадто явну кампанію. Тому не можна сказати точно, чи просив Йоганніс посла Румунії в НАТО офіційно озвучити його ім'я в цьому контексті. Це також дає можливість припускати, що насправді румунський президент може бути більше зацікавлений у підвищенні своєї впізнаваності в рамках боротьби за інші високі посади в новому складі Європейської Комісії та в Європейській Раді.

Також невідомо, чи лунало ім'я Каллас у НАТО, попри її публічні висловлювання, що демонструють бажання бути розглянутою як кандидатка на посаду генсека. Те ж саме можна сказати і про міністра закордонних справ Латвії Крішьяніса Карінша, який порушив неписане правило не брати участь у передвиборчій кампанії. У всякому разі, зараз представники НАТО наполягають на тому, що Рютте - єдиний офіційний кандидат.

Рютте хвалять за довгу політичну кар'єру і наявність потрібних зв'язків Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

Рютте не боїться Трампа і має намір вести конструктивний діалог зі США

У кулуарах нещодавнього саміту Європейського Союзу Марк Рютте, схоже, висловив готовність приміряти на себе нову роль - і серед іншого знайти спільну мову з Дональдом Трампом, якщо той здобуде перемогу на президентських виборах у США в листопаді 2024 року.

"Безпечна і стабільна Європа відповідає не тільки політичним, а й військовим інтересам США, - наголосив він в інтерв'ю DW. - Саме такий діалог я веду з американськими сенаторами і членами Палати представників, а також із багатьма своїми колегами. Я завжди знаходжу підтримку такого підходу в трансатлантичних відносинах в обох партій у США. І я думаю, що Дональд Трамп побачить це і продовжить рухатися в цьому напрямку".