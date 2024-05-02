Проблеми з GPS у країнах Балтії. До чого тут "глушилки" РФ

Росія експериментує з глушінням супутникової навігації над Балтійським морем, вважають у країнах Балтії і вбачають у цьому "гібридну загрозу". НАТО поки що не буде на це реагувати.

Аеропорт міста Тарту в Естонії зовсім маленький. На день він приймає лише один літак фінської авіакомпанії Finnair із Гельсінкі. Політ триває всього 45 хвилин. Однак для жителів міста, в якому розташовані університет і один із навчальних закладів НАТО, Балтійський оборонний коледж, рейс до Гельсінкі відкривав можливість подорожувати з однією пересадкою по всьому світу.

Таємничі "глушилки" Москви

Тепер цю можливість втрачено, як мінімум, до 31 травня. Finnair оголосила, що припиняє польоти до Тарту через загрозу безпеці пасажирів та екіпажів. Літаки фінської авіакомпанії і в минулому втрачали сигнал навігаційної системи GPS під час підльоту до аеропорту, але останнім часом ситуація, судячи із заяви компанії, погіршилася.

Finnair нікого конкретно не називає як джерело перешкод у роботі навігаційних систем. Зате міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висловилися на цю тему цілком конкретно. Вони заявили, що перешкоди в роботі систем навігації - результат дії російських "глушилок".

2024 року Тарту є однією з трьох культурних столиць Європи Фото: Alexander Welscher/dpa/picture-alliance

У березні уряд Великобританії звинуватив Москву в глушінні систем навігації літака міністра оборони країни Гранта Шаппса, який прилетів із робочим візитом до Польщі. Його літак прямував недовгий час уздовж кордону Калінінградської області. Літаки майже всіх авіакомпаній, що літають у балтійському регіоні, протягом останніх півтора року відчували проблеми з навігацією. Одні вказують як джерело перешкод Калінінградську область, інші - російську територію між прикордонним естонським містом Нарва і Санкт-Петербургом. Можливо, апаратура глушіння GPS стоїть і там, і там.

Finnair поки що єдина авіакомпанія, яка пішла на скасування рейсу через проблеми з GPS.

"У Фінляндії цю історію сприймають як частину "гібридної" війни, яку Росія веде не перший рік проти країн НАТО, - сказав в інтерв'ю DW директор програм щодо Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес. - І політики, і громадяни тут дивляться на загрозу зі сходу як на даність. Вони не драматизують, але й не применшують її". На думку Мошеса, уряд Фінляндії, принаймні, поки що, не вживатиме якихось заходів у відповідь, тим паче, що не цілком зрозуміло, якими вони могли б бути.

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Водночас, він, за словами експерта, буде готовий до односторонніх кроків, якщо ситуація того вимагатиме. Мошес нагадує, як Фінляндія закрила кордон із Росією, коли біля нього почала з'являтися велика кількість мігрантів, що прагнули нелегально потрапити до країни ЄС. Російській владі закидають організований транспорт людей до кордону "навмисно для його прориву", нагадує експерт. "У Гельсінкі давно дійшли висновку, що в нинішніх умовах не потрібно вести з Кремлем переговори і слати делегації до Путіна. Потрібно просто жорстко захищати свої інтереси", - каже він.

Закритий у листопаді 2023 року пропускний пункт на кордоні Фінляндії та Росії Фото: Maria Pavlova/DW

Калінінград як "пастка" для Росії

Дискусія навколо глушіння GPS-навігації відбувається на тлі обговорення можливості розміщення американської ядерної зброї на території Польщі та прибуття до Литви передової групи офіцерів бригади Бундесверу, яку найближчими роками на постійній основі розмістять у країні. Чи може НАТО, суто технічно, відповісти Москві, і, скажімо, заглушити "глушилки"? "Може, але не зробить цього, - припустив в інтерв'ю DW директор Польського інституту міжнародних відносин Славомир Дембський. - Росія навмисно провокує Альянс, промацує його можливу реакцію, намагається зрозуміти, як НАТО діятиме в ситуації великої регіональної кризи".

"Для практичної відповіді на адресу Москви потрібна згода всіх союзників по НАТО. А її в разі ось такої "гібридної" провокації, як глушіння GPS, домогтися вкрай нелегко", - вважає полковник литовської армії у відставці, голова Асоціації старших офіцерів Литви Вайдотас Маліненіс.

Теоретично такою відповіддю могло б стати обмеження російського військового транзиту до Калінінградської області - ексклаву РФ, який оточує Польща, Литва та Балтійське море. Однак багато хто побоюється, що це буде розцінено в Москві практично як оголошення війни. "Угрупування російських сухопутних сил у Калінінградській області значно ослаблене. Багато частин спрямовані на війну в Україну, - розповів DW Маліненіс. - Однак артилерія, ракетні установки і, судячи з усього, ядерна зброя там є. У цьому сенсі, з області, як і раніше, виходить певна загроза безпеці Литви і Польщі".

Славомир Дембський з Варшави бачить ситуацію інакше: "Калінінградська область - це велика пастка для російських сил. У Москві прекрасно знають, що її неможливо захистити. Однак ніхто не стане її блокувати через глушіння GPS. Навіщо піддаватися на провокації Москви?".