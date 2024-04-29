Країни Балтії звинувачують Росію в глушінні GPS у регіоні

РФ пригнічує роботу GPS і заважає авіасполученню в районі Балтійського моря, намагаючись захистити Калінінград від потенційних атак українських дронів.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви попередили про зростання загрози авіаційних катастроф через придушення Росією роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря, пише Financial Times (FT ).

"Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати", - заявив 28 квітня литовський міністр Габріелюс Ландсбергіс.

Естонський міністр Маргус Цахкна назвав те, що відбувається з GPS, "гібридною атакою Росії, яка становить загрозу нашому народу та безпеці, та яку ми не потерпимо".

Латвійська міністерка Байба Браже додала, що країни Балтії серйозно ставляться до цих інцидентів і контактують з союзниками з інших держав з цього питання.

Збої в GPS завадили двом фінським літакам долетіти до Естонії

25 і 26 квітня два літаки фінського національного авіаперевізника Finnair, які прямували з Гельсінкі до естонського міста Тарту, були вимушені повернутися до Фінляндії через збої в роботі GPS.

За оцінками експертів, за останні місяці через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Перешкоди, які торкнулися всіх користувачів навігаційної системи в районі Балтійського моря, також ускладнили передачу сигналів кораблями.

Опитані FT експерти зазначають, що глушити сигнали GPS можна за допомогою дешевого обладнання.

РФ захищає Калінінград від потенційних атак українських дронів?

Жодна країна не взяла відповідальності за втручання в роботу GPS, однак у балтійському регіоні вважають, що таким чином Росія намагається захистити Калінінград від можливих атак українських безпілотників. Кремль не відповів на запит журналістів щодо коментарів.

У березні 2024 року літак Королівських військово-повітряних сил Великобританії, на борту якого був британський міністр оборони Грант Шаппс, втратив сигнал GPS, коли повертався з Польщі і пролітав неподалік Калінінграда.

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