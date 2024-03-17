Британський міністр скасував візит в Одесу через витік даних

Шаппс не поїхав до Одеси, бо Москва дізналась про його плани. За день до цього РФ ударила по місту під час візиту прем'єра Греції. Також стало відомо, що Росія глушила супутниковий сигнал літака Шаппса біля Калінінграда.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс відмовився під час візиту в Україну від запланованої на 8 березня поїздки в Одесу з міркувань безпеки, пише в неділю, 17 березня, британське видання The Sunday Times, кореспонденти якого супроводжували делегацію Шаппса.

Шаппс прибув до Києва 7 березня, де оголосив надання 325 мільйонів фунтів для закупівлі понад 10 тисяч дронів Збройним силам України (ЗСУ). До складу його делегації входив і головнокомандувач збройних сил Британії Тоні Радакін. Однак Шаппс перервав візит в Україну після того, як британська розвідка попередила його, що росіянам стало відомо про його намір відвідати Одесу.

За день до запланованого прибуття Шаппса в Одесу по місту вдарила російська ракета. Це сталося під час спільного візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Унаслідок удару загинули п'ятеро людей.

Шаппс різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна. "Путін продемонстрував, що він безцеремонний, нерозбірливий і безпардонний", - сказав міністр, вказавши, що Путін "небезпечно близько підійшов до вбивства двох західних лідерів, при цьому не важливо - навмисно чи випадково".

Нещодавно також стало відомо, що під час повернення Шаппса з військових маневрів НАТО Steаdfast Defender у Польщі, Росія заглушила супутниковий сигнал його літака, коли той летів поблизу російської Калінінградської області.

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