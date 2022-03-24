Зеленський до Великої сімки: РФ треба відключити від GPS

У четвер, 24 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Великої сімки (Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та США), які зібралися на саміт у бельгійському Брюсселі. Він назвав Росію "головною проблемою для всього світу, яка тільки наростає".

"Європа переживає війну, кожен день якої сповнений воєнними злочинами російських військ. Сьогодні вранці я отримав інформацію про те, що російські війська застосували проти мирних людей в Україні фосфорні бомби. Цілком реальна загроза застосування Росією хімічної зброї на території України" - сказав Зеленський.

Він вкотре закликав до надання Україні того озброєння, про яке вона давно просить: "Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн: Грузії, Молдови, країн Балтії, Польщі, країн Центральної Азії. Що швидше станеться саме так, як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир", - наголосив глава української держави.

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Зеленський закликав до посилення санкцій проти РФ. Найважливіша вимога президента України - повне ембарго на торгівлю з Росією. Також він наголосив на необхідності позбавлення Росії доступу до супутникової системи GPS, "щоби вона не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста". Крім того, Зеленський закликав до повного блокування російських банків від глобальної банківської системи. "Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей, а їхні заморожені активи повинні перетворитись у тому числі на репарації для відбудови України", - наголосив він.

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