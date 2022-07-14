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Калінінград - місто в Росії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Калінінград".
Калінінград - місто в Росії, адміністративний центр Калінінградської області, затиснутою між Польщею та Литвою. Калінінград розташовано на Балтійському морі. До 1945 року упродвож століть це було німецьке пруське місто і носило назву Кенігсберг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Литва: школярів готують надавати першу допомогу. Данія: біженців з Сирії змушують повертатися. Іспанія: унікальне "книжкове" селище. Франція: юні жінки стають жертвами операцій на статевих органах. Хорватія: чоловік нелегально саджає дерева.
НАТО обіцяє посилити свої сили на східному фланзі, зокрема у країнах Балтії. В інтерв’ю DW президент Литви Гітанас Науседа розповів, чого саме його країна очікує від НАТО, чи занепокоєні у Вільнюсі погрозами Росії через Калінінград та чому вступ України в ЄС такий важливий.
У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
Німеччина: життя після повені століття. Угорщина: суперечка через китайський університет. Норвегія: десять років після стрілянини на Утої. Італія: молодь повертається на Сицилію. Росія: безславний кінець радянського довгобуду.