"Українці - дуже сильна нація" - президент Литви про НАТО і Україну в ЄС (29.06.2022)

НАТО обіцяє посилити свої сили на східному фланзі, зокрема у країнах Балтії. В інтерв’ю DW президент Литви Гітанас Науседа розповів, чого саме його країна очікує від НАТО, чи занепокоєні у Вільнюсі погрозами Росії через Калінінград та чому вступ України в ЄС такий важливий.