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Калінінград

Калінінград - місто в Росії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Калінінград".

Калінінград - місто в Росії, адміністративний центр Калінінградської області, затиснутою між Польщею та Литвою. Калінінград розташовано на Балтійському морі. До 1945 року упродвож століть це було німецьке пруське місто і носило назву Кенігсберг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Литва готується розмістити бригаду НАТО вже в 2025 році

Литва готується розмістити бригаду НАТО вже в 2025 році 14.07.2022

Рішення про збільшення батальйонів Північноатлантичного альянсу в Литві до розмірів бригади ухвалили на саміті НАТО в червні. Тоді планувалося, що інфраструктура для цього буде готова до 2027 року.
Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінградської області РФ

Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінградської області РФ 11.07.2022

Набули чинності обмеження, запроваджені Литвою в межах санкції ЄС, на транзит цементу, деревини, алкоголю та інших товарів до російського ексклава. Перелік санкційних товарів і далі розширюватиметься.

Погрози РФ: у Литві дітей готують виживати на війні - "Європа у фокусі" (04.07.2022) 04.07.2022

Литва: школярів готують надавати першу допомогу. Данія: біженців з Сирії змушують повертатися. Іспанія: унікальне "книжкове" селище. Франція: юні жінки стають жертвами операцій на статевих органах. Хорватія: чоловік нелегально саджає дерева.

"Українці - дуже сильна нація" - президент Литви про НАТО і Україну в ЄС (29.06.2022) 29.06.2022

НАТО обіцяє посилити свої сили на східному фланзі, зокрема у країнах Балтії. В інтерв’ю DW президент Литви Гітанас Науседа розповів, чого саме його країна очікує від НАТО, чи занепокоєні у Вільнюсі погрозами Росії через Калінінград та чому вступ України в ЄС такий важливий.

Литва зазнала масованої кібератаки

Литва зазнала масованої кібератаки 28.06.2022

У Вільнюсі кажуть, що за потужною DDoS-атакою на литовські держустанови та компанії стоять хакери з РФ. Угруповання Killnet погрожувало атакувати понад 500 компаній, якщо не буде "розблоковано транзит до Калінінграда".
Коментар: Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна

Коментар: Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна 23.06.2022

Запроваджуючи обмежувальні заходи щодо транзиту між РФ та її калінінградським ексклавом, ЄС використовує ще один важіль тиску на Путіна, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Кремль погрожує Литві: привід для війни чи пропагандистська кампанія?

Кремль погрожує Литві: привід для війни чи пропагандистська кампанія? 22.06.2022

У відповідь на заборону Литвою залізничного транзиту низки товарів до Калінінградської області РФ обіцяє "дії із захисту своїх інтересів". У Вільнюсі не виключають "гібридних операцій" із боку Москви.
Литовці про війну РФ в Україні: Ми можемо стати наступними

Литовці про війну РФ в Україні: "Ми можемо стати наступними" 21.04.2022

У Сувальському коридорі, затиснутому між Калінінградом та Білоруссю, готуються до можливого нападу Росії на Литву. Репортаж DW з міста Маріямполе.
Як Литва разом з Бундесвером посилює кордон з Калінінградом - Європа у фокусі (16.03.2022)

Як Литва разом з Бундесвером посилює кордон з Калінінградом - "Європа у фокусі" (16.03.2022) 16.03.2022

Україна: як рятують дітей та сиріт від війни. Молдова: як живе село, оточене проросійським Придністров'ям. Литва: як посилюють війська на кордоні з Калінінградською областю.
Нова альтернатива видобутку нафти і газу - Європа у фокусі (відео)

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
Атомна енергетика Польщі: на роздоріжжі між Росією і Заходом

Атомна енергетика Польщі: на роздоріжжі між Росією і Заходом 04.08.2021

Двоє найбагатших бізнесменів Польщі мають намір інвестувати в розвиток ядерної енергетики. Один з них хоче побудувати в країні міні-АЕС, другий - вкластися в добудову АЕС в російському Калінінграді.
Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? Європа у фокусі (відео)

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео) 26.07.2021

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.

Навіщо Віктору Орбану китайці й університет? "Європа у фокусі" (26.07.2021) 26.07.2021

Німеччина: життя після повені століття. Угорщина: суперечка через китайський університет. Норвегія: десять років після стрілянини на Утої. Італія: молодь повертається на Сицилію. Росія: безславний кінець радянського довгобуду.

Стадіон на болоті у Калінінграді: "просяде" після ЧС-2018? (15.06.2018) 15.06.2018

Мільйони доларів у пісок. У Росії в Калінінграді засипали болото, щоб звести стадіон до ЧС-2018. Місцева влада пишається об'єктом, екологи у розпачі, а місцеві мешканці сумніваються у надійності конструкції.

Мільйони доларів у пісок: стадіон на болоті у Калінінграді (14.06.2018) 14.06.2018

У Калінінграді місцева влада пишається новим стадіоном до ЧС-2018. Втім, екологи б'ють на сполох через шкоду довкіллю. А місцеві мешканці побоюються, що з часом стадіон почне просідати і розвалюватися.

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