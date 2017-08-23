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Латвія

Тема

Латвія - країна в Північній Європі.

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Докладно

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Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW

Чому потрібно давати зброю Україні? Чи буде війна між НАТО і РФ? Чому росіянам не раді у Латвії?
Політика27 січня 2023 р.08:30 хв.
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Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"

Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"

Парамедик після місяців на фронті приїхав у Латвію зібрати генератори й устаткування для польового госпіталю в Україні.
Суспільство4 січня 2023 р.03:01 хв.
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Як у Латвії збирають подарунки для сиріт з України

Як у Латвії збирають подарунки для сиріт з України

У Латвії збирають 500 різдвяних подарунків на замовлення для українських дітей, які втратили батьків.
Панорама23 грудня 2022 р.01:32 хв.
Студія телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Латвійська влада відкликала ліцензію російського телеканалу "Дождь". Чому?
Політика7 грудня 2022 р.
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Що кажуть у ФРН про позбавлення "Дождя" ліцензії у Латвії

Що кажуть у ФРН про позбавлення "Дождя" ліцензії у Латвії

Рішення Латвії позбавити телеканал "Дождь" ліцензії спричинило резонанс також у ФРН.
Політика7 грудня 2022 р.
1 жовтня в Латвії пройдуть парламентські вибори (архівне фото)

Парламентські вибори в Латвії: на чиєму боці виборці?

Парламентські вибори в Латвії: на чиєму боці виборці?

1 жовтня в Латвії відбудуться вибори до Сейму. Як війна Росії проти України вплинула на настрої виборців?
Політика30 вересня 2022 р.
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Deutsche Welle офіційно відкрила корпункт у Ризі

У столиці Латвії відкрили корпункт DW. Багато журналістів нового офісу опинилися в Ризі через заборону DW у Росії.
ЗМІ7 грудня 2022 р.
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Українські фермери борються за врожай та експорт зерна

Також у випуску: латвійський артист проти війни РФ в Україні, 13-художник із Франції та конкуренція між піцою в Італії.
Суспільство13 червня 2022 р.25:51 хв.
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Як Латвія і Литва допомагають ЗСУ

Жителі Латвії та Литви активно допомагають Україні грошима та автомобілями, щоб війна не дійшла і до країн Балтії.
Суспільство9 червня 2022 р.03:39 хв.
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"Українці переможуть" - Артіс Пабрікс про війну в Україні

Чи готові в Латвії до можливої агресії Путіна? Чому вірять в перемогу українців? Міністр оборони Латвії в інтерв'ю DW.
Конфлікти8 березня 2022 р.10:58 хв.
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Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі"

Україна: як живуть місцеві на лінії зіткнення. Австрія: погрози лікарям. Іспанія: "чайки-детективи" проти сміття.
Політика7 лютого 2022 р.25:49 хв.
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Точка зору

Східна Європа вивчила свій урок

Борис Кальнокі
Коментар
Політика2 травня 2019 р.
Редактор FAZ Райнгард Везер

Штайнмаєр у країнах Балтії: ваша безпека є нашою безпекою

Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Політика23 серпня 2017 р.