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Латвія - країна в Північній Європі.
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Докладно
Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW
Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW
Чому потрібно давати зброю Україні? Чи буде війна між НАТО і РФ? Чому росіянам не раді у Латвії?
Політика
27.01.2023
27 січня 2023 р.
08:30 хв.
Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"
Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"
Парамедик після місяців на фронті приїхав у Латвію зібрати генератори й устаткування для польового госпіталю в Україні.
Суспільство
04.01.2023
4 січня 2023 р.
03:01 хв.
Як у Латвії збирають подарунки для сиріт з України
Як у Латвії збирають подарунки для сиріт з України
У Латвії збирають 500 різдвяних подарунків на замовлення для українських дітей, які втратили батьків.
Панорама
23.12.2022
23 грудня 2022 р.
01:32 хв.
Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"
Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"
Латвійська влада відкликала ліцензію російського телеканалу "Дождь". Чому?
Політика
07.12.2022
7 грудня 2022 р.
Що кажуть у ФРН про позбавлення "Дождя" ліцензії у Латвії
Що кажуть у ФРН про позбавлення "Дождя" ліцензії у Латвії
Рішення Латвії позбавити телеканал "Дождь" ліцензії спричинило резонанс також у ФРН.
Політика
07.12.2022
7 грудня 2022 р.
Парламентські вибори в Латвії: на чиєму боці виборці?
Парламентські вибори в Латвії: на чиєму боці виборці?
1 жовтня в Латвії відбудуться вибори до Сейму. Як війна Росії проти України вплинула на настрої виборців?
Політика
30.09.2022
30 вересня 2022 р.
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Deutsche Welle офіційно відкрила корпункт у Ризі
У столиці Латвії відкрили корпункт DW. Багато журналістів нового офісу опинилися в Ризі через заборону DW у Росії.
ЗМІ
07.12.2022
7 грудня 2022 р.
Українські фермери борються за врожай та експорт зерна
Також у випуску: латвійський артист проти війни РФ в Україні, 13-художник із Франції та конкуренція між піцою в Італії.
Суспільство
13.06.2022
13 червня 2022 р.
25:51 хв.
Як Латвія і Литва допомагають ЗСУ
Жителі Латвії та Литви активно допомагають Україні грошима та автомобілями, щоб війна не дійшла і до країн Балтії.
Суспільство
09.06.2022
9 червня 2022 р.
03:39 хв.
"Українці переможуть" - Артіс Пабрікс про війну в Україні
Чи готові в Латвії до можливої агресії Путіна? Чому вірять в перемогу українців? Міністр оборони Латвії в інтерв'ю DW.
Конфлікти
08.03.2022
8 березня 2022 р.
10:58 хв.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі"
Україна: як живуть місцеві на лінії зіткнення. Австрія: погрози лікарям. Іспанія: "чайки-детективи" проти сміття.
Політика
07.02.2022
7 лютого 2022 р.
25:49 хв.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Східна Європа вивчила свій урок
Борис Кальнокі
Коментар
Політика
02.05.2019
2 травня 2019 р.
Штайнмаєр у країнах Балтії: ваша безпека є нашою безпекою
Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Політика
23.08.2017
23 серпня 2017 р.
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