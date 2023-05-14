Російськомовні в Естонії: чи змінилися їхні погляди

Захар Бутирський

02.02.2024 2 лютого 2024 р.

Місто Нарва в Естонії - зона дії російської культури та естонських законів. З населенням у 60 тисяч це найбільша російськомовна громада ЄС. Як змінила їхнє ставлення до Росії та естонської мови війна в Україні? Ексклюзивний репортаж DW з Нарви.