Російськомовні в Естонії: чи змінилися їхні погляди

ПолітикаЕстоніяРосійськомовні в Естонії: чи змінилися їхні поглядиTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаЕстоніяЗахар Бутирський02.02.20242 лютого 2024 р.Місто Нарва в Естонії - зона дії російської культури та естонських законів. З населенням у 60 тисяч це найбільша російськомовна громада ЄС. Як змінила їхнє ставлення до Росії та естонської мови війна в Україні? Ексклюзивний репортаж DW з Нарви. https://p.dw.com/p/4bn6fРеклама