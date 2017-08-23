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Литва

Тема

Литва - держава в Північній Європі.

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Докладно

Німецький солдат із гвинтівкою G36

НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?

НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?

Через війну Росії проти України деякі члени НАТО вимагають збільшення витрат на оборону.
Конфлікти19 січня 2023 р.
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Росіяни спалили паспорти РФ після ракетного удару по Дніпру

Росіяни спалили паспорти РФ після ракетного удару по Дніпру

Спаленням своїх російських паспортів відреагували двоє росіян на ракетний удар РФ по житловому будинку в Дніпрі.
Суспільство17 січня 2023 р.01:48 хв.
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Як литовці буржуйки для українців з автодисків виготовляють

Як литовці буржуйки для українців з автодисків виготовляють

Аби допомогти українцям, литовські майстри виробляють буржуйки зі старих автомобільних дисків і відправляють в Україну.
Суспільство20 грудня 2022 р.02:02 хв.
Студія телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Латвійська влада відкликала ліцензію російського телеканалу "Дождь". Чому?
Політика7 грудня 2022 р.
Радянські памятники в Литві

Радянські пам'ятники в Литві: знести чи залишити?

Радянські пам'ятники в Литві: знести чи залишити?

Через війну Росії проти України у Литві відновилася дискусія про долю пам'ятників, встановлених у ній у період СРСР.
Політика3 вересня 2022 р.
Литовські жінки з дітьми під час акції у столиці Вільнюсі проти війни Росії в Україні

Як Литва й надалі підтримує Україну у війні проти РФ

Як Литва й надалі підтримує Україну у війні проти РФ

Литва продовжує тримати двері відкритими для біженців з України, розширюючи можливості для навчання українських дітей.
Політика29 серпня 2022 р.
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Транспортний літак розвантажує зброю американського виробництва в Україні

Хто і яку зброю постачає в Україну?

ФРН відмовляється постачати зброю Україні. Інші ж країни НАТО уже доставили їй тисячі тонн зброї та боєприпасів.
Конфлікти16 лютого 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Східна Європа вивчила свій урок

Борис Кальнокі
Коментар
Політика2 травня 2019 р.
Редактор FAZ Райнгард Везер

Штайнмаєр у країнах Балтії: ваша безпека є нашою безпекою

Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Політика23 серпня 2017 р.