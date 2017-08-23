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Литва - держава в Північній Європі.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?
НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?
Через війну Росії проти України деякі члени НАТО вимагають збільшення витрат на оборону.
Конфлікти
19.01.2023
19 січня 2023 р.
Росіяни спалили паспорти РФ після ракетного удару по Дніпру
Росіяни спалили паспорти РФ після ракетного удару по Дніпру
Спаленням своїх російських паспортів відреагували двоє росіян на ракетний удар РФ по житловому будинку в Дніпрі.
Суспільство
17.01.2023
17 січня 2023 р.
01:48 хв.
Як литовці буржуйки для українців з автодисків виготовляють
Як литовці буржуйки для українців з автодисків виготовляють
Аби допомогти українцям, литовські майстри виробляють буржуйки зі старих автомобільних дисків і відправляють в Україну.
Суспільство
20.12.2022
20 грудня 2022 р.
02:02 хв.
Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"
Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"
Латвійська влада відкликала ліцензію російського телеканалу "Дождь". Чому?
Політика
07.12.2022
7 грудня 2022 р.
Радянські пам'ятники в Литві: знести чи залишити?
Радянські пам'ятники в Литві: знести чи залишити?
Через війну Росії проти України у Литві відновилася дискусія про долю пам'ятників, встановлених у ній у період СРСР.
Політика
03.09.2022
3 вересня 2022 р.
Як Литва й надалі підтримує Україну у війні проти РФ
Як Литва й надалі підтримує Україну у війні проти РФ
Литва продовжує тримати двері відкритими для біженців з України, розширюючи можливості для навчання українських дітей.
Політика
29.08.2022
29 серпня 2022 р.
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Голова МЗС Литви про зброю для України і візи для росіян
Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс вважає, що Захід має засоби, аби допомогти Україні швидко закінчити війну,
Політика
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
28:12 хв.
У Литві дітей готують виживати на війні - "Європа у фокусі"
Данія змушує біженців повертатися в Сирію. Унікальне "книжкове" селищев Іспанії. Жінки як жертви операцій у Франції.
Суспільство
04.07.2022
4 липня 2022 р.
25:49 хв.
Президент Литви Науседа: "Українці - дуже сильна нація"
В інтерв’ю DW Науседа розповів, що Литва очікує від НАТО і чи стурбовані у Вільнюсі погрозами РФ через Калінінград.
Політика
29.06.2022
29 червня 2022 р.
07:57 хв.
Як Латвія і Литва допомагають ЗСУ
Жителі Латвії та Литви активно допомагають Україні грошима та автомобілями, щоб війна не дійшла і до країн Балтії.
Суспільство
09.06.2022
9 червня 2022 р.
03:39 хв.
Чому українці повертаються назад попри війну?
Українці повертаються на батьківщину. Журналісти перетворилися на військових репортерів. Вільнюс проти агресії РФ.
Конфлікти
02.05.2022
2 травня 2022 р.
25:50 хв.
Хто і яку зброю постачає в Україну?
ФРН відмовляється постачати зброю Україні. Інші ж країни НАТО уже доставили їй тисячі тонн зброї та боєприпасів.
Конфлікти
16.02.2022
16 лютого 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Східна Європа вивчила свій урок
Борис Кальнокі
Коментар
Політика
02.05.2019
2 травня 2019 р.
Штайнмаєр у країнах Балтії: ваша безпека є нашою безпекою
Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Політика
23.08.2017
23 серпня 2017 р.
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