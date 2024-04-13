Фінляндія запроваджує нові обмеження на кордоні з Росією

Фінляндія припиняє рух прогулянкових суден у прикордонні з Росією, закриває два морські пункти пропуску та продовжує закриття всіх сухопутних КПП.

Фінляндія з 15 квітня призупинить рух для прогулянкових суден Сайменським каналом, що сполучає фінське озеро Сайма з Виборзькою затокою. Крім того, вона на невизначений термін закриє морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо на кордоні з Росією. Про це у неділю, 13 квітня, повідомила російська Федеральна митна служба (ФМС) у своєму Telegram-каналі.

У відомстві зазначають, що Гельсінкі продовжує також з 15 квітня закриття всіх сухопутних пунктів пропуску між Росією та Фінляндією (Іматра, Куусамо, Ніірала, Нуйямаа, Райя-Йосепі, Салла, Ваалімаа та Вартіус) "до особливого розпорядження".

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МВС Фінляндії пояснило безстрокове закриття кордону "ризиком інструментальної імміграції". Очільниця МВС країни Марі Рантанен заявляла раніше, що "інструментальна імміграція - це не коли люди потребують притулку, а скоріше, коли Росія використовує їх як інструмент тиску". Поступове закриття КПП фінською стороною розпочалося у листопаді 2023 року. Спочатку не працювала частина прикордонних переходів, далі обмеження поширили на всі сухопутні пропускні пункти, строк дії яких кілька разів продовжували.

Рішення про закриття кордону в Гельсінкі пов'язували з напливом прохачів притулку в ЄС із країн Близького Сходу та Африки, в організованому підвезенні яких Фінляндія звинуватила російську сторону.

Нагадаємо, що у лютому Гельсінкі через наплив мігрантів вже продовжували дію закриття сухопутних пунктів пропуску. Наприкінці березня фінська поліція безпеки (Supo) визнала РФ найбільшою загрозою безпеці Фінляндії. За їхньою оцінкою, країна є "мішенню для шпигунської діяльності та шкідливого впливу" РФ. Тоді ж вони припустили, що Росія продовжуватиме вдаватися до інструменталізації імміграції, щоб висловити "своє невдоволення вступом Фінляндії в НАТО".