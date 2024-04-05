Фінляндія не відкриватиме кордон з Росією з 15 квітня

Фінський уряд продовжив дію рішення щодо закриття сухопутних кордонів з РФ на невизначений строк. Також країна закриє морські пункти пропуску та порт Нуйямаа для руху прогулянкових суден.

Уряд Фінляндії вирішив не відкривати пункти пропуску на сухопутному кордоні з Росією з 15 квітня 2024 року, а також закрити морські пункти пропуску Хаапасаарі і Сантіо та порт Нуйямаа для руху прогулянкових суден. Рішення було ухвалене у четвер, 4 квітня, його запроваджують на невизначений термін, йдеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

У відомстві наголосили, що закриття морських пунктів пропуску для доступу прогулянкових суден запроваджується як запобіжний захід у процесі підготовки до можливого поширення інструменталізованої міграції у сфері водного транспорту. "Це було б небезпечно для людей, які намагаються в'їхати в країну, і створювало б додаткове навантаження для морських рятувальних служб", - йдеться у повідомленні відомства.

Прийом заявок на отримання міжнародного захисту з 15 квітня здійснюватиметься у пунктах пропуску водного транспорту, що залишаються відкритими, а також у пунктах пропуску повітряного транспорту.

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Як пояснюють у МВС Фінляндії, рішення уряду обумовлене загрозою поновлення інструменталізованої міграції з боку Росії, яку та використовує як важіль дестабілізації ЄС. У Фінляндії це явище розцінюють як серйозну загрозу національній безпеці і громадському порядку.

"Протягом весни не спостерігалося факторів, які можна вважати суттєвою зміною ситуації. Водночас весна надає додаткові можливості до зростання тиску. На території Росії поблизу кордону з Фінляндією знаходяться сотні, навіть тисячі людей, які зможуть стати об'єктом інструменталізованої міграції до Фінляндії", - вважає міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

У лютому Гельсінкі через наплив мігрантів вже продовжували дію закриттясухопутних пунктів пропуску. Наприкінці березня фінська поліція безпеки (Supo) визнала РФ найбільшою загрозою безпеці Фінляндії. За їхньою оцінкою, країна є "мішенню для шпигунської діяльності та шкідливого впливу" РФ. Тоді ж вони припустили, що Росія продовжуватиме вдаватися до інструменталізації імміграції, щоб висловити "своє невдоволення вступом Фінляндії в НАТО".