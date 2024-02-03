Фінляндія не відкриватиме кордон з Росією з 11 лютого

Фінляндія планувала відкрити кордон з Росією 11 лютого, але через наплив мігрантів, що триває, вирішила цього не робити. Ситуація на кордоні залишається "дуже серйозною та тривожною", зазначив прем'єр Петтері Орпо.

Фінська влада вирішила не відкривати кордон із Російською Федерацією. Раніше відновити роботу контрольно-пропускних пунктів у повному обсязі планувалося 11 лютого. Як пояснив глава фінського уряду Петтері Орпо в ефірі місцевого телеканалу Yle у суботу, 3 лютого, ситуація на східному кордоні залишається "дуже серйозною та тривожною". За його словами, за кордоном з РФ знаходяться "тисячі людей", мета яких - нелегально потрапити до Фінляндії.

Орпо закликав готуватися до спроб нелегального перетину кордону, який залишиться закритим.

Приплив мігрантів на російсько-фінському кордоні

Фінляндія повністю закрила всі дев'ять пропускних пунктів на кордоні з РФ 30 листопада. Влада країни пояснила це рішення різким збільшенням потоку нелегальних мігрантів з третіх країн з території Росії. Прем'єр Орпо і президент Саулі Нійністе звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордон - з метою дестабілізації в країнах Заходу у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО.

У середині грудня два пункти пропуску відновили роботу, проте були знову закриті лише за кілька годин. У січні 2024 року влада в Гельсінкі вирішила продовжити закриття східного кордону до 11 лютого.

Представник російського МЗС Марія Захарова назвала "спроби Фінляндії перекласти відповідальність на Росію" за ситуацію, що склалася на кордоні, "незграбними виправданнями", що розігрівають "русофобські настрої". За її словами, фінська сторона не консультувалася з російською щодо закриття кордону.