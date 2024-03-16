Авто з номерами РФ відсьогодні мають покинути Фінляндію

Авто, які зареєстровані у Росії та не мають спецдозволу, з 16 березня не можуть в перебувати на території Фінляндії. Під дію нових правил не підпадають автомобілі студентів та осіб, які офіційно працюють у країні.

Автомобілі, які зареєстровані у Росії і не мають спеціального дозволу, з суботи, 16 березня, не можуть перебувати на території Фінляндії, про що заявила Митна служба країни.

“Починаючи від суботи водії автомобілів з російською реєстрацією мають довести контрольним органам своє право на використання автомобілів у Фінляндії. Дані документи рекомендується мати при собі, щоб можна було за необхідності довести своє право використання автомобіля з російськими номерними знаками”, - зазначив директор контрольно-правоохоронного департаменту Митної служби Фінляндії Самі Ракшит.

Якщо на дорогах помітять зареєстрований у Росії автомобіль, який не має права перебувати у Фінляндії, Митна служба заарештує машину і розглядатиме можливість її оподаткування. Наслідками незаконного використання автомобіля може стати, наприклад, стягнення мита та податку на додану вартість, а також вивезення автомобіля з території ЄС, зазначають фінські митники. Якщо за автомобіль необхідно сплатити податок на автомобіль, Митниця направить це питання на розгляд Податкового управління.

"Щодо вивезення автомобілів з Фінляндії власникам слід врахувати, що наразі виїзд із Фінляндії через фінсько-російський кордон неможливий, оскільки пункти пропуску закриті до 14 квітня 2024 року. Державні органи не видаватимуть окремих інструкцій з практичних питань щодо вивезення транспортних засобів. Власники автомобілів самі несуть відповідальність за рішення щодо їх транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Митна служба Фінляндії також вказала, що під дію нових правил не підпадають автомобілі, що належать студентам або особам, які працюють у країні за чинним трудовим договором. Такі автомобілі можуть залишатися на певних умовах. Виняток стосується також автомобілів, що перебувають у Фінляндії на підставі санкційної ухвали.

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Нагадаємо, у Латвії 15 лютого набули чинності поправки до закону "Про дорожній рух", які дозволяють конфіскувати автомобілі з російськими номерами. Відповідно до змін, зареєстровані в РФ автоможуть брати участь у дорожньому русі в Латвії тільки за умови, що вони перетинають країну транзитом (дозволяється перебування до 24 годин) і лише один раз. Власники машин з російськими номерами в Латвії мали до 14 лютого зареєструвати свій транспортний засіб на місцеву адресу або вивезти його з території країни. Інакше передбачається штраф у розмірі від 750 до 2000 євро та конфіскація авто. Конфісковані авто передаватимуть Україні.