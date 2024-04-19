Фінляндія просить у ЄС допомоги через наплив мігрантів з РФ

Фінляндія звернулася до Євросоюзу за допомогою у поверненні мігрантів, які хочуть потрапити до ЄС через російсько-фінський кордон. "Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні дії з боку ЄС", - заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у п'ятницю, 19 квітня, після відвідин разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) міста Лаппеенранта на кордоні з Росією.

Фон дер Ляєн запевнила, що Єврокомісія підтримує Гельсінкі і тісно співпрацює з країнами походження мігрантів. "Ми бачимо, що одна держава використовує людей, щоб чинити тиск на іншу державу, тож це явно проблема безпеки", - зазначила вона щодо дій Росії.

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"Гібридні атаки Росії стосуються не тільки безпеки Фінляндії, - написала глава Єврокомісії в соцмережі X, - йдеться про безпеку всього ЄС. Саме тому я сьогодні тут. Щоб сказати вам, що Європа на вашому боці".

Минулого року Фінляндія закрила кордон із Росією після напливу мігрантів із таких країн, як Сирія та Сомалі. Фінляндія звинуватила Росію у навмисному використанні міграції як інструмента тиску. Кремль відкинув ці звинувачення. Тепер Фінляндія розробляє закон, який дозволить прикордонникам відмовляти прохачам притулку, які прибувають із Росії. Раніше з подібною проблемою напливу біженців через кордон із Білоруссю зіткнулися Польща та Литва.