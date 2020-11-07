Хто такий Джо Байден: портрет майбутнього президента США

Демократ Джо Байден вже приймає привітання з обранням на президентських виборах у США. Байдена, який понад 35 років був сенатором від штату Делавер і обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації 44-го глави американської держави Барака Обами, вважають одним із найавторитетніших і найдосвідченіших представників Демократичної партії. На момент інавгурації 20 січня 2021 року йому буде 78 років: таким чином, він стане найстаршим президентом за всю історію США.

Боротьба з коронавірусом - серед пріоритетів Байдена

Від початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 Джо Байден багато разів публічно звертався до населення країни й часто знаходив час, щоб висловити співчуття родичам померлих. На сьогоднішній день у Сполучених Штатах від наслідків COVID-19 померло понад 225 тисяч осіб.

На відміну від Трампа, Байден серйозно ставиться до пандемії COVID-19

Висловлювання Байдена на цю тему різко контрастують з думкою чинного президента США Дональда Трампа. Трамп сам перехворів на COVID-19 і після повернення в Білий дім з лікарні заявив, що цієї хвороби не потрібно боятися.

Натомість Джо Байден, зі свого боку, закликає американців постійно носити маски, дотримуватись соціальної дистанції та серйозно ставитися до ризику заразитися. Байден пообіцяв, що, опинившись у Білому домі, вже "з першого дня" представить план щодо подальшої протидії пандемії COVID-19, в тому числі запровадить масковий режим по всій країні.

Загибель дружини й доньки

Джо Байден не з чуток знає, що значить втратити дружину й ховати дитину. Через трагедію в своїй власній родині він мало не завершив політичну кар'єру - причому не один раз, а двічі.

Уперше це сталося в 1972 році. Байдену - випускнику юридичного факультету Сіракузького університету - було лише 29 років, коли він вирішив кинути виклик досвідченому республіканцеві Джеймсу Калебу Боггсу і балотуватися на посаду сенатора від штату Делавер.

Незважаючи на вкрай невеликий передвиборний бюджет, він переміг на виборах. Однак уже через кілька тижнів трапилась трагедія, що змінила життя молодого політика назавжди: його дружина Нелія та їхня однорічна донька Наомі загинули в автокатастрофі, а сини Бо і Хантер зазнали серйозних травм.

30-річний сенатор

Спочатку Байден хотів відмовитися від посади сенатора, однак в підсумку його переконали не робити цього. Він склав присягу в лікарні, де лежали його сини. Молодий сенатор щодня їздив потягом з Делавера до Вашингтона й назад. Його сестра Валері переїхала до нього спеціально для того, щоб піклуватися про дітей.

30-річний сенатор Джо Байден (третій ліворуч)

Вона жила в будинку брата до 1977 року, коли Байден одружився з Джилл Джейкобс, з якою він і досі перебуває в шлюбі. Незабаром народилася їхня спільна донька Ешлі.

Однак зла доля продовжувала переслідувати Байдена. У 2015 році він обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації Обами й разом з ним працював над законопроєктом, що гарантує доступ до медичного обслуговування мільйонам сімей з низькими доходами. І в цей час старший син Байдена Бо помер від раку мозку. Джо Байден, який збирався балотуватися на посаду президента США на виборах 2016 року, вирішив залишити передвиборні перегони.

Час "повільного Джо" нарешті настав

Незважаючи на це, лише через чотири роки Байден все ж таки зміг здобути перевагу на виборах президента США. Той факт, що демократи в результаті віддали перевагу досвідченому політику, а не молодим кандидатам, не дивує, зазначає професор Університету Міссурі Мітчелл МакКінні. Він вважає Байдена розсудливим, послідовним, людиною, яка розуміє почуття й потреби інших, і чуйним політиком - повною протилежністю Трампу, який любив називати свого опонента "повільним Джо".

Байден відомий тим, що ладнає з колегами, навіть якщо їхні погляди не збігаються. "Він довго працював у Конгресі і вміє з усіма знаходити спільну мову", - розповідає в бесіді з DW політолог, професор Техаського університету в Остіні Брюс Б'юкенен.

"У Вашингтоні складно знайти людину, якій би справді не подобався Джо Байден. Він має репутацію приємної, доброзичливої людини, яка багато років досить успішно співпрацювала з республіканцями в Конгресі", - підкреслює Б'юкенен. Деякі сенатори-республіканці напередодні виборів уже дали зрозуміти, що будуть готові працювати з Байденом, якщо той стане президентом.

Мета Байдена - об'єднати Америку

Джо Байден має намір об'єднати Америку, яку роздирають протиріччя. "Якщо Ви довірите мені президентство, я сприятиму розкриттю в нас тільки хорошого, а не поганого, я буду союзником світла, а не темряви", - заявив він 20 серпня, приймаючи номінацію як кандидат на посаду президента США від Демократичної партії.

Джо Байден стане найстаршим президентом США

"Настав час для нас усіх об'єднатися", - додав політик, пообіцявши "наполегливо працювати" в інтересах, у тому числі, й тих, хто не голосував за нього.

Байден пообіцяв створення мільйонів нових робочих місць і уточнив, що необхідні інвестиції можуть з'явитися за рахунок відмови від податкових скорочень для багатих, запроваджених його суперником на виборах Дональдом Трампом.

Новообраний президент США також має намір приділити особливу увагу питанню захисту клімату. У той час як Трамп неодноразово висловлював сумніви в тому, що глобальне потепління викликане діяльністю людини, Байден має намір домогтися повного переходу США до 2050 року на поновлювані джерела енергії.

Звинувачення в корупції й можливі проблеми зі здоров'ям

Україна має для Джо Байдена особливе значення. Він відповідав за відносини з Києвом у адміністрації Обами. З іншого боку, через це Байден опинився в центрі корупційного скандалу. У 2014 році його син Хантер Байден увійшов до наглядової ради української газовидобувної компанії Burisma.

Рішення Байдена-молодшого, який до цього жодним чином не був пов'язаний з газовим бізнесом, але який отримував у Burisma високу зарплату (за даними ЗМІ, до 50 тисяч доларів на місяць), викликало критику в США через можливий конфлікт інтересів. Байдена-старшого запідозрили, зокрема, в тиску на владу України з метою звільнити Віктора Шокіна, який обіймав посаду генпрокурора і на той момент вів розслідування проти Burisma. Джозеф Байден, однак, відкидає всі подібні закиди.

Хантер Байден (п) опинився в центрі скандалу навколо української компанії Burisma

23 вересня сенатори-республіканці Рон Джонсон і Чак Гресслі опублікували доповідь про сумнівні операції Хантера Байдена. У документі згадується про мільйонні грошові перекази, пов'язані з роботою Байдена-молодшого в компанії Burisma в Україні. Крім того, в доповіді стверджується, що він отримував значні суми від осіб, пов'язаних з Компартією Китаю, а також від Олени Батуріної - вдови колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Розслідування Сенату США засвідчило, що призначення Хантера Байдена й справді могло становити конфлікт інтересів, але свідчень того, що воно мало вплив на рішення адміністрації Обами, сенатори так і не знайшли.

Критики Джо Байдена також не втомлюються нагадувати про його вік і можливі проблеми зі здоров'ям. 77-річний політик справді нерідко заговорюється під час публічних виступів, невиразно вимовляє слова або дивно висловлюється. Наприклад, на зустрічі з виборцями в Лос-Анджелесі в березні 2020 року Байден представив присутнім свою сестру Валері, при цьому вказав рукою на свою дружину, яка стояла поруч. Подібні інциденти дають привід його супротивникам спекулювати на тому, що в колишнього віцепрезидента розвивається стареча деменція, хоча офіційно цей діагноз ніким і ніколи не був підтверджений.