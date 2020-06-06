США: Джо Байден відмовляється від передвиборних мітингів

Ймовірний кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що відмовляється від проведення передвиборних мітингів аж до самих виборів в листопаді 2020 року. Цей крок, за словами політика, пов'язаний з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, що не вщухає. "Я прислухаюсь до порад лікаря, причому йдеться не тільки про моє здоров'я, а й про здоров'я усіх в країні. Це означає, що я не буду організовувати мітинги", - сказав він журналістам у вівторок, 30 червня.

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"Схоже, це - найдивніша передвиборна кампанія в новітній історії", - констатував 77-річний колишній віцепрезидент США. Як повідомлялось, з'їзд Демократичної партії, на якому планувалося висунення кандидата у президенти, мав відбутися у липні. Але з огляду на спалах коронавірусної інфекції і критичну ситуацію, що склалася через це в США, захід було вирішено перенести на 17 серпня. Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

Поширення коронавірусу

Протягом минулої доби число нових випадків зараження коронавірусом у США перевищило 40 тисяч - вп'яте за останні шість днів.

Між тим радник президента США, керівник Національного інституту з вивчення алергій та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі попереджає про збільшення нових заражень коронавірусом в кілька разів. Відповідаючи 30 червня на запитання сенаторів, він заявив, що можливо уже найближчим часом кількість заражених протягом дня перевищуватиме сто тисяч.

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, станом на 30 червня загальна кількість інфікованих у країні перевищила 2,6 мільйона осіб. Від наслідків COVID-19 у США померли понад 127 тисяч пацієнтів. У світі це з відривом найвищі показники, пов'язані з поширенням коронавірусу.