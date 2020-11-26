 Джо Байден: як зміниться політика США щодо України за нового президента | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.01.2021

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Україна

Джо Байден: як зміниться політика США щодо України за нового президента

Підхід Джо Байдена до зовнішньої політики відрізнятиметься від того, як поводився Дональд Трамп. Як зміниться політика США щодо України, чи продовжаться поставки зброї Києву та що буде з "Північним потоком-2"?

Новообраний президент США Джо Байден

Новообраний президент США Джо Байден

Після інавгурації 20 січня у Вашингтоні 46-м президентом США стане представник Демократичної партії Джо Байден. У політичному плані між ним та його попередником на цій посаді Дональдом Трампом пролягає прірва. Що ж саме чекає на Україну після завершення "ери Трампа"?

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Байден змінить підхід до зовнішньої політики США

Експерти, з якими поспілкувалася DW, очікують, що підхід Байдена до міжнародних відносин буде цілковито іншим, ніж у Трампа. Брюссельський аналітик Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете зазначає, що останні чотири роки зовнішня політика Вашингтона була "дуже прагматичною" та базувалася на підході "ти - мені, я - тобі".

За Байдена співпраця з Києвом залежатиме від успіхів у боротьбі з корупцією в Україні, прогнозують експерти

За Байдена співпраця з Києвом залежатиме від успіхів у боротьбі з корупцією в Україні, прогнозують експерти

Натомість за президентства Байдена вона буде набагато більше ґрунтуватися на цінностях, таких як верховенство права, зазначає Лете. І тут експерт бачить ризик ускладнення відносин Києва та Вашингтона з огляду, зокрема, на нинішню ситуацію в Україні. "За Байдена можна очікувати, що співпраця з Україною може стати більшою мірою залежною від діалогу щодо верховенства права чи боротьби з корупцією", - каже Лете.

Директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст головну відмінність Байдена від Трампа вбачає у тому, що за нового президента зовнішня політика США буде послідовною та не розходитиметься зі словами глави держави. Експерт наводить приклад зустрічі Трампа із президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі у 2018 році. "Те, як президент Трамп поводився на саміті в Гельсінкі, було дуже дивним", - зазначає Гербст, але наголошує, що після цієї зустрічі політика США щодо Росії все одно не змінилася. За Байдена ж розбіжностей між словами та справами не буде, прогнозує експерт.

Підтримка України з боку США за Байдена збережеться

Попри всі відмінності між Трампом і Байденом, Джон Гербст, який у середині 2000-х років був послом США у Києві, прогнозує, що політика адміністрації Байдена щодо України та й усього регіону буде "дуже подібною" до дотеперішнього курсу. Він пояснює, що і в нинішній адміністрації чільні посади обіймають люди, які розуміють важливість допомоги Україні у протистоянні ревізіоністській зовнішній політиці президента Росії Володимира Путіна. "Загалом наша політика щодо України є правильною. Байден продовжить її, але його слова та риторика відображатимуть цю політику, що не завжди мало місце за адміністрації Трампа", - говорить Гербст.

Джо Байден під час відвідин Києва у 2014 році. Тоді він обіймав посаду віцепрезидента США

Джо Байден під час відвідин Києва у 2014 році. Тоді він обіймав посаду віцепрезидента США

Байдена вважають "яструбом" у ставленні до Росії. Це демонстрували і його заяви під час передвиборчої кампанії у США. Наприклад, він закидав Трампу нездатність протистояти Путіну. "Росія хоче домогтися, щоб мене не обрали наступним президентом Сполучених Штатів, бо вони знають, що я знаю їх, і вони знають мене", - заявляв Байден. Щоправда, Бруно Лете застерігає: "яструбина" позиція Байдена не означає автоматично, що Вашингтон приділятиме Україні більше уваги.

Чи продовжить Байден постачання летальної зброї Києву?

Традиційно Республіканська партія США відстоювала жорсткіший курс щодо Росії, тоді як Демократична партія виступала радше за діалог з Москвою. Це вилилося, зокрема, у відмову попередника Трампа Барака Обами постачати Україні летальну зброю. Байден тоді був віцепрезидентом США.

Натомість республіканська адміністрація Трампа дала згоду на продаж Києву високотехнологічних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Протитанковий ракетний комплекс Javelin

Протитанковий ракетний комплекс Javelin

Чи зміниться цей курс після інавгурації Байдена? Джон Гербст нагадує, що Байден і в адміністрації Обами підтримував надання летальної зброї Києву. Колишній посол каже, що буде "ошелешеним", якщо адміністрація Байдена вирішить припинити постачання летальної зброї Києву.

Що буде з "Північним потоком-2" за Байдена?

Слід зауважити, що після звинувачень у втручанні Росії в американські вибори у 2016 році, яке Москва заперечує, Демократична партія своє ставлення до РФ змінила. Останніми роками саме Конгрес США був драйвером жорсткого підходу до Росії та, зокрема, до проєкту "Північний потік-2". У кінці 2019 року ухвалені Конгресом санкції зупинили спорудження газогону. А роком пізніше американські законодавці з обох партій ухвалили додаткові санкції, аби не дозволити Росії відновити прокладання "труби". Трамп законопроєкт ветував, але Конгрес подолав вето - уперше за його президентство.

І Гербст, і Лете переконані, що Байден продовжить жорстку політику щодо цього газогону. "Байден не любить "Північний потік-2" і він буде щасливим побачити, як цей проєкт помре", - зазначає Гербст. Водночас обидва експерти очікують зміни тональності в дискусії Вашингтона з Берліном на більш "шанобливу", тоді як Трамп на позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2" жодним чином не зважав.

Чи вдарить по Україні скандал довкола сина Байдена?

Байдена з Україною пов'язує окрема історія. Він добре знає країну, бо відповідав за неї в адміністрації Обами. За вісім років на посаді віцепрезидента він шість разів відвідав Україну. Водночас цей зв'язок обернувся для нього проблемою. У 2014 році його син Хантер Байден погодився увійти до наглядової ради української газовидобувної компанії Burisma.

Хантер Байден

Хантер Байден

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Рішення Байдена-молодшого, до цього жодним чином не пов'язаного з газовим бізнесом, обійняти прибуткову посаду ще тоді викликало критику в США через можливий конфлікт інтересів. А у 2019 році Трамп спробував домогтися від нового президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо діяльності Байденів. Розслідування Сенату США, контрольованого республіканцями, засвідчило, що призначення Хантера Байдена справді могло становити конфлікт інтересів, але свідчень того, що воно мало вплив на рішення адміністрації Обами, сенатори так і не знайшли.

Утім, Трамп і його команда активно використовували історію з Хантером проти його батька в передвиборчій боротьбі. А в Україні Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо Джо Байдена. Чи не вплине це на погляди наступного президента США? Судячи з його висловлювань, ні. Під час передвиборчих дебатів Байден закинув Трампу намагання схилити керівництво України "сказати щось негативне" про нього. "Чого вони не зроблять і чого вони не зробили", - додав Байден.

Джон Гербст підтверджує, що Україні не варто непокоїтися через це. "Адміністрація Байдена продовжить політику, розпочату за Обами та продовжену за Трампа - за двома винятками: за Байдена ігор з Зеленським не буде, а продажі Javelin продовжаться", - переконаний експерт. Водночас він додає, що на посаді президента Байден не матиме стільки часу для України, скільки він мав, будучи віцепрезидентом.

Позитивною для України експерти вважають і обрану Байденом кандидатуру на посаду держсекретаря США. Це Ентоні Блінкен, відомий фахівець з міжнародної політики, який має українське коріння та чіткі погляди на Україну та Росію.

Дивитись відео 05:20

Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США

  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


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Новообраний президент США Джо Байден

Як зміниться політика США щодо України за президента Байдена

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