Оборонний бюджет США: Сенат уперше подолав вето Дональда Трампа

Американський Сенат подолав вето президента країни Дональда Трампа на пакет законів щодо оборонного бюджету країни на 2021 рік. Під час голосування в п'ятницю, 1 січня, 81 сенатор зі ста проголосував за подолання вето Трампа, а 13 членів верхньої палати американського Конгресу не підтримали це рішення.

Це перший випадок за час президентства Трампа, коли Конгрес зумів подолати його вето. Кількома днями раніше вето президента подолала Палата представників Конгресу, тож нинішнє голосування Сенату формально завершує цю процедуру.

Санкції проти "Північного потоку-2" та підтримка Україні

Новий оборонний бюджет США передбачає нові санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубоукладальників для будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", виділення 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні та санкції проти Туреччини за придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Трамп назвав оборонний бюджет "подарунком" для Китаю та Росії

Президент США раніше відмовився підписувати документ, який перед цим підтримали обидві палати Конгресу через те, що він, на думку Трампа, не містить "критичних заходів щодо захисту національної безпеки". Трамп зазначав, що проєкт є "подарунком" для Китаю та Росії.

Серед претензій президента США - відсутність у документі пункту про відповідальність соціальних мереж за зміст публікацій їхніх користувачів. Трамп вважає, що за допомогою цієї норми можна було б ефективніше боротися з пропагандою тероризму в інтернеті. Також президент США розкритикував пропозицію перейменувати військові бази, названі на честь воєначальників рабовласницького Півдня часів Громадянської війни в Сполучених Штатах і норму, яка обмежує рішення Трампа вивести війська з Афганістану, Південної Кореї та Німеччини.