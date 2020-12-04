 У Конгресі США схвалили санкції проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Новини

У Конгресі США схвалили санкції проти "Північного потоку-2"

Ухвалений Палатою представників Конгресу США проєкт оборонного бюджету на 2021 рік містить санкції щодо "Північного потоку-2" і блокує виведення американських військ з ФРН.

Будівля Конгресу США

Будівля Конгресу США

Палата представників Конгресу США у вівторок, 8 грудня, більшістю голосів підтримала законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік. За ухвалення документа проголосували 335 конгресменів, проти - лише 78.

Законопроєкт передбачає виділення 740,5 мільярда доларів на фінансування діяльності міністерства оборони і програм в профільних сферах, а також підвищення зарплат та грошового забезпечення на три відсотки.

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Нові санкції проти "Північного потоку-2"

Крім того, документ передбачає введення нових санкцій, які зачіпають газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік". Йдеться про штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або надання суден-трубоукладачів для будівництва газопроводів, а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь в будівництві.

Положення законопроєкту про оборонний бюджет також не дозволять здійснити плани президента США Дональда Трампа щодо масштабного виведення американських військових з Німеччини. Відповідно до документа, чисельність військового контингенту в ФРН можна буде скоротити лише через 120 днів після представлення детальної доповіді про наслідки такого кроку.

Зараз в Німеччині розміщено близько 35 тисяч солдатів і офіцерів армії Сполучених Штатів. Трамп пояснив можливе виведення близько 12 тисяч з них боргом Німеччини перед НАТО.

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Трамп погрожував накласти вето на законопроєкт

Тепер документ чекає на голосування в Сенаті. Глава Білого дому неодноразово погрожував накласти вето на законопроєкт через відсутність у ньому положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів.

Ухвалення оборонного бюджету всупереч вето президента вимагатиме підтримки двох третин членів Палати представників і Сенату.

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