 Росія звинуватила США в ″агресії″ через критику ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2020

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Росія звинуватила США в "агресії" через критику "Північного потоку-2"

Росія звинуватила США в агресивній поведінці через заклик на адресу Німеччини та ЄС не допустити подальшого будівництва суперечливого газопроводу "Північний потік-2".

Колючий дріт на тлі прапорів Росії та США (символічне фото)

Росія звинуватила США в агресивній поведінці через "Північний потік-2"

Росія звинуватила США у незаконній та агресивній поведінці у відповідь на заклик посольства Сполучених Штатів Америки в Німеччині до уряду країни та керівництва ЄС не допустити подальшого будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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"Російська труба, куди, коли і як би вона не йшла, якими б договорами вона не була легітимізована, викликає у США десятиліттями одну реакцію - політичної агресії і незаконної протидії", - написала речниця міністерства закордонних справ росії Марія Захарова у соцмережі Facebook в суботу, 5 грудня.

Схема газопроводу Північний потік-2

Росія хоче самостійно добудувати "Північний потік-2"

Росія планує відновити роботу над "Північним потоком-2" після того, як торік її призупинили через санкції США. Президент РФ Володимир Путін тоді заявляв, що Росія має завершити будівництво газогону самостійно. Для цього Москва використовуватиме власні кораблі. Трубопровід, вартість якого - близько 9,5 мільярда євро, готовий на 94 відсотки.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа виступає проти "Північного потоку-2". У Вашингтоні наголошують, що завдяки цьому газогонові Європа стане залежною від постачань російського газу. Натомість критики звинувачують США в тому, що країна хоче продавати власний природний газ Європі.

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