"Північний потік - 2": Конгрес США проти санкцій щодо ФРН

Конгрес США виступив із законодавчою ініціативою, яка передбачає проведення переговорів з європейськими партнерами перед можливим розширенням санкцій проти компаній через газопровід "Північний потік - 2".

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Відповідне положення міститься в пакеті законопроєктів, узгоджених республіканцями і демократами в обох палатах Конгресу США в четвер, 3 грудня, під час обговорення оборонного бюджету США на 2021 рік.

Крім іншого, вищезгаданий пакет законопроєктів виключає ухвалення через цей проєкт санкцій проти урядів Німеччини та інших країн-членів ЄС, Євросоюзу в цілому, а також Швейцарії, Норвегії і Великобританії.

Таку законодавчу ініціативу представили у США на тлі суперечок про долю газопроводу "Північний потік - 2", в завершенні будівництва якого економічно зацікавлені, зокрема, німецькі компанії.

Раніше повідомлялося, що Палата представників і Сенат підтримують ідею розширення санкцій проти компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу. Однак в попередніх версіях законопроєктів, які тепер об'єднали в єдиний пакет, пов'язаний з прийняттям оборонного бюджету США на 2021 рік, не йшлося про те, що перед ухваленням санкцій Вашингтону слід проводити консультації з європейськими партнерами. Так само в документах не згадувалася заборона на введення санкцій проти європейських держав.

Трамп загрожує накласти вето на проект оборонного бюджету США

Після ухвалення цього пакету законопроєктів обома палатами Конгресу його має підписати президент США Дональд Трамп, щоб документ набув чинності. Однак Трамп уже двічі погрожував накласти вето на цей документ.

Влітку він заявив, що готовий заблокувати оборонний бюджет через суперечку про перейменування американських військових баз. Пізніше, 1 грудня, Трамп повторив погрозу і на цей раз пов'язав її з вимогою внести в законопроєкт положення про відповідальність соцмереж за публікації користувачів.

Для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

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