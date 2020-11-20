 Оператор ″Північного потоку-2″ заявив про відновлення будівництва газогону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2020

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Новини

Оператор "Північного потоку-2" заявив про відновлення будівництва газогону

У компанії Nord Stream 2 AG кажуть, що будівництво морської частини "Північного потоку-2" планується відновити до кінця року.

Оператор Північного потоку-2 заявив про відновлення будівництва

Оператор "Північного потоку-2" заявив про відновлення будівництва

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором з будівництва та експлуатації газопроводу "Північний потік-2", повідомила у суботу, 28 листопада, про плани відновити після річної перерви подальше будівництво морської частини газогону у німецьких водах у найближчі тижні.  

"Ми плануємо відновити роботи з трубоукладання з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини в цьому році", - сказали в компанії, цитує агентство новин "Інтерфакс".

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За даними німецької радіостанції NDR 1 Radio MV, управління водних шляхів та судноплавства у Штральзунді вже попередило капітанів суден про заплановані з суботи, 5 грудня, будівельні роботи в тому районі Балтійського моря, де лежать два кінці недобудованого газогону.

У компанії-операторі поки відмовилися називати судно, яке виконуватиме роботи.

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"Ми назвемо конкретне судно, яке буде використане, пізніше. На даному етапі план передбачає укладання відрізка в 2,6 кілометра на кожній з ниток газопроводу", - повідомили в Nord Stream 2 AG "Інтерфаксу".

"Наступні кроки будуть визначені пізніше", - зазначили в проєктній компанії на запитання про перспективи добудови решти магістралі.

Будівництво газогону 

Дивитись відео 04:45

"Північний потік-2" і санкції: чому США погрожують німецькому містечку (28.10.2020)

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" було зупинене майже рік тому, коли дном Балтійського моря залишилося прокласти близько 160 кілометрів труб. Це сталося внаслідок санкцій США щодо європейських підрядників, які укладали труби.

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Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження активів на території США. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".

Через загрозу санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила участь у проєкті. Російське судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні, але данська влада заборонила тоді будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.

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У Вашингтоні стверджують, що "Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу. Критики закидають США, що таким чином вони прагнуть підвищити попит на американський газ у Європі. Проти будівництва газопроводу виступають також Україна, Польща та держави Балтії.

Уряд у Німеччині раніше наголошував, що спорудження цього газогону не пов'язане з політикою і має винятково економічні цілі. Схожу позицію озвучує й Росія. У Кремлі кілька місяців тому запевняли, що Росія добудує газопровід до кінця поточного року.

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"Північний потік-2" і США: Джо Байден поховає газопровід Путіна? (19.11.2020)

  • Судно-трубоукладач швейцарської компанії Allseas

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Коли добудують "Північний потік-2"?

    Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.

  • Українська газокомпресорна станція

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Україна зберегла газовий транзит

    Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

  • Прокладання газопроводу Eugal

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Eugal збитки не загрожують

    Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    "Турецький потік" поки недозавантажений

    Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Азербайджанський газ для Болгарії

    Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

    2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

  • Бурові платформи в Норвегії

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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