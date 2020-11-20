Оператор "Північного потоку-2" заявив про відновлення будівництва газогону

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором з будівництва та експлуатації газопроводу "Північний потік-2", повідомила у суботу, 28 листопада, про плани відновити після річної перерви подальше будівництво морської частини газогону у німецьких водах у найближчі тижні.

"Ми плануємо відновити роботи з трубоукладання з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини в цьому році", - сказали в компанії, цитує агентство новин "Інтерфакс".

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За даними німецької радіостанції NDR 1 Radio MV, управління водних шляхів та судноплавства у Штральзунді вже попередило капітанів суден про заплановані з суботи, 5 грудня, будівельні роботи в тому районі Балтійського моря, де лежать два кінці недобудованого газогону.

У компанії-операторі поки відмовилися називати судно, яке виконуватиме роботи.

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"Ми назвемо конкретне судно, яке буде використане, пізніше. На даному етапі план передбачає укладання відрізка в 2,6 кілометра на кожній з ниток газопроводу", - повідомили в Nord Stream 2 AG "Інтерфаксу".

"Наступні кроки будуть визначені пізніше", - зазначили в проєктній компанії на запитання про перспективи добудови решти магістралі.

Будівництво газогону

Дивитись відео 04:45 Поділитись "Північний потік-2" і санкції: чому США погрожують німецькому містечку (28.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kWkk "Північний потік-2" і санкції: чому США погрожують німецькому містечку (28.10.2020)

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" було зупинене майже рік тому, коли дном Балтійського моря залишилося прокласти близько 160 кілометрів труб. Це сталося внаслідок санкцій США щодо європейських підрядників, які укладали труби.

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Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження активів на території США. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".

Через загрозу санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила участь у проєкті. Російське судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні, але данська влада заборонила тоді будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.

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У Вашингтоні стверджують, що "Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу. Критики закидають США, що таким чином вони прагнуть підвищити попит на американський газ у Європі. Проти будівництва газопроводу виступають також Україна, Польща та держави Балтії.

Уряд у Німеччині раніше наголошував, що спорудження цього газогону не пов'язане з політикою і має винятково економічні цілі. Схожу позицію озвучує й Росія. У Кремлі кілька місяців тому запевняли, що Росія добудує газопровід до кінця поточного року.

Дивитись відео 05:30 Поділитись "Північний потік-2" і США: Джо Байден поховає газопровід Путіна? (19.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lZaH "Північний потік-2" і США: Джо Байден поховає газопровід Путіна? (19.11.2020)