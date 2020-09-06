 Дональд Трамп знову пояснив Німеччині, що робити з ″Північним потоком-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2020

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Новини

Дональд Трамп знову пояснив Німеччині, що робити з "Північним потоком-2"

Німеччині необхідно вийти з проєкту, заявив президент США і водночас засумнівався, чи вдасться їй це зробити.

Судно-трубоукладач Академік Черський

Судно-трубоукладач "Академік Черський"

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 7 вересня, знову заявив, що Німеччині необхідно відмовитись від будівництва газогону "Північний потік-2". Водночас він засумнівався, що Берлін зможе на цьому етапі вийти з проєкту. "Німеччина перебуває у дуже слабкому енергетичному стані. Там закривають атомні та вугільні електростанції", - заявив американський президент на пресконференції перед Білим домом.

Трамп також повторив свої тези щодо "несправедливості" закупівель Німеччиною російського газу. "Чому Німеччина веде справи з Росією на мільярди у той час, як ми захищаємо Німеччину від Росії?" - сказав він.

Меркель не виключає санкцій проти "Північного потоку-2"

Раніше у той же день канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) припустила можливість запровадження санкцій щодо Росії, спрямованих проти "Північного потоку - 2". Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Канцлерка приєдналася до заяви міністра закордонних справ ФРН, яку він зробив на вихідних", - заявив Зайберт у контексті можливої реакції на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Днем раніше глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) вперше пов'язав отруєння Навального з будівництвом газопроводу. "Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2", - заявив він. Міністр визнав, що припинення будівництва трубопроводу завдасть шкоди німецьким і європейським компаніям. Разом з тим, за його словами, було б неправильно "від самого початку виключати" будь-які наслідки для цієї ініціативи через події навколо Навального.

Дном Балтійського моря залишилося прокласти 160 км труб

США виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2". На їхню думку, він збільшить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з прокладання труб по дну Балтійського моря припинені через санкції США щодо європейських підрядників. Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".

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Через це швейцарськакомпанія Allseas призупинила участь у проєкті. Судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще у травні, але данська влада заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнхольм, пояснивши це нерестом тріски.

Між тим на початку липня 2020 року Данське енергетичне агентство дозволило використовувати при будівництві "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні країни трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням на додаток до суден з динамічним позиціонуванням. У своєму повідомленні агентство наголосило, що продовження робіт із використанням суден з якірним позиціонуванням дозволено, оскільки решта трубопроводу, яку мають побудувати в Данії, лежить за межами району захоронення хімічної зброї, де не рекомендовано використання якорів і тралення дна.

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