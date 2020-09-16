США створюють коаліцію для зупинки будівництва "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні, заявив держсекретар США Майк Помпео. Вашингтон створює коаліцію для зупинки будівництва газопроводу.
США планують створити коаліцію для того, щоб запобігти завершенню будівництва російського газогону "Північний потік-2". Про це в оприлюдненому в понеділок, 21 вересня, інтерв'ю виданню Bild повідомив державний секретар США Майк Помпео.
"З погляду США "Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні - що, на мій погляд, турбує багатьох німців. Ми сподіваємось, що "Північний потік-2" не буде завершений, і ми працюємо над коаліцією, щоб запобігти цьому", - сказав він.
За словами Помпео, однією з причин для припинення будівництва газогону є отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. "Ми сподіваємось, що німецький уряд також прийде до цієї оцінки, чи то через те, що сталося з паном Навальним, чи через наслідки для безпеки, які приносить залежність від російського газу", - зазначив держсекретар США.
Дном Балтійського моря залишилося прокласти 160 кілометрів труб російського газогону, однак роботи були припинені через санкції США щодо європейських підрядників. Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".
Через це швейцарська компанія Allseas призупинила участь у проєкті. Судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні, але данська влада заборонила тоді будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.
Між тим на початку липня 2020 року Данське енергетичне агентство дозволило використовувати при будівництві "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні країни трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням на додаток до суден з динамічним позиціонуванням. У своєму повідомленні агентство наголосило, що продовження робіт із використанням суден з якірним позиціонуванням дозволено, оскільки решта трубопроводу, яку мають побудувати в Данії, лежить за межами району захоронення хімічної зброї, де не рекомендовано використання якорів і тралення дна.