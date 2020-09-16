США створюють коаліцію для зупинки будівництва "Північного потоку-2"

США планують створити коаліцію для того, щоб запобігти завершенню будівництва російського газогону "Північний потік-2". Про це в оприлюдненому в понеділок, 21 вересня, інтерв'ю виданню Bild повідомив державний секретар США Майк Помпео.

"З погляду США "Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні - що, на мій погляд, турбує багатьох німців. Ми сподіваємось, що "Північний потік-2" не буде завершений, і ми працюємо над коаліцією, щоб запобігти цьому", - сказав він.

За словами Помпео, однією з причин для припинення будівництва газогону є отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. "Ми сподіваємось, що німецький уряд також прийде до цієї оцінки, чи то через те, що сталося з паном Навальним, чи через наслідки для безпеки, які приносить залежність від російського газу", - зазначив держсекретар США.

Будівництво газогону призупинено

Дном Балтійського моря залишилося прокласти 160 кілометрів труб російського газогону, однак роботи були припинені через санкції США щодо європейських підрядників. Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".

Через це швейцарська компанія Allseas призупинила участь у проєкті. Судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні, але данська влада заборонила тоді будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.

Між тим на початку липня 2020 року Данське енергетичне агентство дозволило використовувати при будівництві "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні країни трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням на додаток до суден з динамічним позиціонуванням. У своєму повідомленні агентство наголосило, що продовження робіт із використанням суден з якірним позиціонуванням дозволено, оскільки решта трубопроводу, яку мають побудувати в Данії, лежить за межами району захоронення хімічної зброї, де не рекомендовано використання якорів і тралення дна.