У Польщі оштрафували "Газпром" на мільярди євро через "Північний потік-2"

Польське антимонопольне відомство - управління з охорони конкуренції і споживачів (UOKiK) - оштрафувало російську компанію "Газпром" та її партнерів за спорудження газопроводу "Північний потік-2" без відповідних дозвільних документів. Про це в середу, 7 жовтня, повідомила пресслужба UOKiK.

Згідно з ухваленим рішенням, "Газпром" має сплатити понад 29 мільярдів злотих (приблизно 6,5 мільярда євро в перерахунку. - Ред.), а п'ять його компаній-партнерів - 234 мільйони злотих (52 мільйони євро в перерахунку).

"2017 року попри відсутність згоди на створення спільного підприємства, шість компаній уклали низку угод про фінансування "Північного потоку-2"", - наголошується в пресрелізі польського антимонопольного регулятора.

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У польському відомстві також нагадали, що ще два роки тому в цій справі були пред'явлені звинувачення шести компаніям. Це були: "Газпром", французька Engie Energy, німецька Uniper, австрійська OMV, нідерландсько-британська Shell і німецька Wintershall. Зараз же на Engie у Польщі наклали штраф у 55 мільйонів злотих, на Uniper - 29,9 мільйона злотих, на OMV - 87,5 мільйона злотих, на Shell - 30 мільйона злотих, на Wintershall - 30,8 мільйона злотих.

Так само у регуляторі наголосили, що розірвання контрактів "дозволить відновити стан конкуренції до проведення концентрації". Компанії мають 30 днів з моменту отримання рішення на розірвання контрактів. Тим часом у самому "Газпромі" вже попередили, що оскаржать це рішення польського антимонопольного регулятора в суді.

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Нагадаємо, Польща належить до тих країн-членів ЄС, що виступає проти спорудження газоводу "Північний потік-2", вважаючи його політичним проєктом. Натомість уряд у Німеччині раніше наголошував, що спорудження цього газогону не має нічого спільного з політикою, й переслідує виключно економічні цілі. Схожу позиція щодо цього має й Росія.

Утім, після випадку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального в Берліні дедалі частіше лунають пропозиції переглянути ставлення до газогону.