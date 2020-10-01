 У Польщі оштрафували ″Газпром″ на мільярди євро через ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Польщі оштрафували "Газпром" на мільярди євро через "Північний потік-2"

Російській компанії "Газпром" та її партнерам доведеться сплатити приблизно 6,5 мільярда євро польському антимонопольному відомству за спорудження газогону "Північний потік-2" без відповідного дозволу.

Газопровід Північний потік-2

Газопровід "Північний потік-2" поки що залишається недобудованим

Польське антимонопольне відомство - управління з охорони конкуренції і споживачів (UOKiK) - оштрафувало російську компанію "Газпром" та її партнерів за спорудження газопроводу "Північний потік-2" без відповідних дозвільних документів. Про це в середу, 7 жовтня, повідомила пресслужба UOKiK.

Згідно з ухваленим рішенням, "Газпром" має сплатити понад 29 мільярдів злотих (приблизно 6,5 мільярда євро в перерахунку. - Ред.), а п'ять його компаній-партнерів - 234 мільйони злотих (52 мільйони євро в перерахунку).

"2017 року попри відсутність згоди на створення спільного підприємства, шість компаній уклали низку угод про фінансування "Північного потоку-2"", - наголошується в пресрелізі польського антимонопольного регулятора.

Читайте також: Данія дозволила експлуатацію газогону "Північний потік-2" 

У польському відомстві також нагадали, що ще два роки тому в цій справі були пред'явлені звинувачення шести компаніям. Це були: "Газпром", французька Engie Energy, німецька Uniper, австрійська OMV, нідерландсько-британська Shell і німецька Wintershall. Зараз же на Engie у Польщі наклали штраф у 55 мільйонів злотих, на Uniper - 29,9 мільйона злотих, на OMV - 87,5 мільйона злотих, на Shell - 30 мільйона злотих, на Wintershall - 30,8 мільйона злотих.

Так само у регуляторі наголосили, що розірвання контрактів "дозволить відновити стан конкуренції до проведення концентрації". Компанії мають 30 днів з моменту отримання рішення на розірвання контрактів. Тим часом у самому "Газпромі" вже попередили, що оскаржать це рішення польського антимонопольного регулятора в суді.

Читайте також: Зеленський у Відні назвав "Північний потік-2" викликом для енергобезпеки Європи

Нагадаємо, Польща належить до тих країн-членів ЄС, що виступає проти спорудження газоводу "Північний потік-2", вважаючи його політичним проєктом. Натомість уряд у Німеччині раніше наголошував, що спорудження цього газогону не має нічого спільного з політикою, й переслідує виключно економічні цілі. Схожу позиція щодо цього має й Росія.

Утім, після випадку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального в Берліні дедалі частіше лунають пропозиції переглянути ставлення до газогону.

Дивитись відео 04:40

"Північний потік-2" заморожений, сухопутне продовження у Німеччині будують далі (16.09.2020)

DW.COM

Коментар: Німеччині слід було би відмовитися від "Північного потоку-2"

Після отруєння Олексія Навального вимоги зупинити проєкт газопроводу "Північний потік-2" стали гучнішими. Що б не вирішила Анґела Меркель, політика і бізнес орієнтуватимуться на неї, вважає Міодраг Шоріч.  

США створюють коаліцію для зупинки будівництва "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні, заявив держсекретар США Майк Помпео. Вашингтон створює коаліцію для зупинки будівництва газопроводу.  

Також за темою

Deutschland Sassnitz | Rohre für Nord Stream 2 Pipeline

Данія дозволила експлуатацію газогону "Північний потік-2" 01.10.2020

"Північний потік-2" можна запустити тоді, коли щонайменше одна з ліній газопроводу буде випробувана, вирішили в Данському енергетичному агентстві.

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen | Verlegeschiff Audacia

Якщо "Північний потік-2" зупинять: які будуть наслідки? 04.09.2020

Чого побоюється Меркель? Чого позбудеться Німеччина? Хто ще постраждає, окрім "Газпрому"? Хто виграє? DW проаналізувала, до чого може призвести зрив російського проєкту газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2": нові проблеми "Газпрому" і зрив планів Кремля (06.08.2020) 06.08.2020

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а німецькі екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?

Реклама

Докладно

Попри пандемію на вулицях Берліна все часом виглядає так, ніби нічого не сталося

У Берліні запроваджують нічний локдаун

Влада Берліна реагує жорсткими обмеженнями на нову хвилю пандемії COVID-19 і запроваджує нічний локдаун.  

Упаковки замороженої піци Dr. Oetker

Заморожена піца: рекордний попит у рік пандемії

Німецький концерн Dr. Oetker пів століття тому почав продавати напівфабрикат, що став улюбленою стравою багатьох німців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  