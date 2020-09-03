Меркель уже не виключає санкцій щодо "Північного потоку-2"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) більше не виключає можливості того, що газопровід "Північний потік-2" може зазнати впливу ймовірних санкцій проти Росії. Про це в понеділок, 7 вересня, повідомив її речник Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає агенція новин Reuters.

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"Канцлерка погоджується із заявами міністра закордонних справ у вихідні", - заявив Зайберт з огляду на можливу реакцію ЄС на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, що вихідних міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що сподівається, що реакція Росії не призведе до необхідності перегляду проєкту. Неправильно виключати якийсь елемент з обговорення, зазначив Зайберт. Водночас речник наголосив, що поки зарано заявляти про санкції.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок". Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступала за те, щоб не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до підтвердження отруєння Навального. Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу.

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